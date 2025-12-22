El pub Calo de Sant Joan de Vilatorrada reviurà durant la nit de Nadal
Cal Gallifa acollirà el 24 de desembre la 3a "Trobada pub Calo" en honor a un dels espais d'oci nocturn més emblemàtics del muncipi
Regió7
L'espai Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada tornarà a fer un viatge en el temps per convertir-se en el mític pub Calo durant la nit de Nadal. Vilatorrats Grup organitzarà, per tercer any consecutiu i gràcies a la bona resposta del públic, una festa en honor a un dels espais d'oci nocturn històrics del municipi i que durant molts anys va ser un punt de trobada per als joves.
Com en les dues primeres edicions de la Trobada Pub Calo, la festa començarà cinc minuts abans de la mitjanit del 24 de desembre i s'allargarà fins a les sis del matí. Repetint cartell de l'any passat, la vetllada estarà amenitzada per les actuacions del grup de versions Mala Vida, que oferirà els millors temes de pop-rock espanyol, i de Juanma DJ, que donarà ritme a la nit amb música de l'època d'activitat del pub. Tot i que obria tot l’any, l'espai d'oci nocturn santjoanenc tenia unes dates destacades: la nit de Nadal i la revetlla de Sant Joan.
L’entrada té un preu de 15 euros (donatiu amb consumició inclosa) i per als menors de 12 anys és gratuïta. Els menors de 18 han d’anar acompanyats d’un adult. L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada col·labora en l'esdeveniment.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»