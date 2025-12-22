Sant Vicenç reconeix l’atleta Jordi Requejo, campió del món al Campionat Mundial de Kickboxing
L'atleta ha rebut el guardó al Millor Competidor de Ring Sport i ha disputat la categoria -75kg K1 representant la selecció estatal
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha reconegut l’atleta Jordi Requejo Coronado, del Club Pugnator Castellet, després de proclamar-se campió del món al Campionat Mundial de Kickboxing disputat a Abu Dhabi aquest novembre. Requejo ha rebut el guardó al Millor Competidor de Ring Sport i ha disputat la categoria -75kg K1 representant la selecció estatal. El kickboxing és un esport de combat d’origen oriental cada vegada més estès que combina tècniques de la boxa i del karate i en què es permeten els cops de peu per sobre de la cintura i a les cuixes.
