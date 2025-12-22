Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Vicenç reconeix l’atleta Jordi Requejo, campió del món al Campionat Mundial de Kickboxing

L'atleta ha rebut el guardó al Millor Competidor de Ring Sport i ha disputat la categoria -75kg K1 representant la selecció estatal

Requejo en el moment de rebre el guardó

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha reconegut l’atleta Jordi Requejo Coronado, del Club Pugnator Castellet, després de proclamar-se campió del món al Campionat Mundial de Kickboxing disputat a Abu Dhabi aquest novembre. Requejo ha rebut el guardó al Millor Competidor de Ring Sport i ha disputat la categoria -75kg K1 representant la selecció estatal. El kickboxing és un esport de combat d’origen oriental cada vegada més estès que combina tècniques de la boxa i del karate i en què es permeten els cops de peu per sobre de la cintura i a les cuixes.

