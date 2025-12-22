Santpedor enllesteix les reformes als carrers Pons Grau, Monjo i plaça Sant Jordi, que milloren la seguretat
Queda pendent d'implementar pilones, baranes i reductors de velocitat, que es farà al gener
Regió7
Santpedor ha finalitzat els treballs de pavimentació, pintura i ampliació dels carrils i de la vorera als carrers Pons Grau, Monjo i plaça Sant Jordi. Al gener, s’acabaran d’implementar pilones, baranes i reductors de velocitat.
Les obres, que han comptat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, han permès pacificar la zona i millorar-ne la seguretat per vianants i vehicles. En concret, s'ha reparat l’asfalt i s’han ampliat els carrils de circulació dels vehicles i l’espai de vorera pels vianants, redistribuint les zones d’aparcament. L’actuació ha comportat l’anul·lació de la parada d’autobús de la Plaça Sant Jordi que ha permès recuperar cinc places d’aparcament. A més, s’ha creat un nou pas de vianants elevat entre el carrer de la Fira i la plaça Sant Jordi.
Paral·lelament, els carrers Canigó, Quintana i part del Pompeu Fabra, han passat a ser de sentit únic. L’actuació ha permès una circulació més fluida i recuperar aparcaments que s’han perdut en les obres de pavimentació del carrer Monjo.
