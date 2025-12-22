Súria instal·la quatre contenidors per a la recollida exclusiva de restes vegetals
Són exclusius per als residus d'horta, i estaran operatius fins a mitjan mes de gener
Regió7
L'Ajuntament de Súria ha instal·lat quatre contenidors metàl·lics per a la recollida exclusiva de restes vegetals generades a les hortes, i que s’afegeixen a l’habitual punt de recollida ubicat en l’aparcament públic de la zona industrial Abadal. Els quatre contenidors seran operatius fins a mitjan gener.
L’ús d’aquests quatre contenidors va destinat exclusivament als residus vegetals d’horta. Per tant, no són utilitzables per a les empreses de jardineria ni per a les persones particulars amb pati o jardí, que ja disposen d’altres canals per als seus residus vegetals. Tampoc no s’hi poden llençar pedres, terra o barreja de materials amb envasos i plàstics.
Les ubicacions dels quatre contenidors són l'entorn de les pistes de l’escorxador, l'entorn de la Fàbrica Vella, el carrer Lluís Millet (amb accés des del carrer Pius Macià), i l'aparcament de Cal Reguant.
La instal·lació d’aquests contenidors ha estat gestionada per l’àrea municipal de Medi Ambient, davant la prohibició de cremar restes vegetals per l’aplicació de la Llei estatal de residus i sòls contaminants. La legislació vigent estableix que només poden cremar restes vegetals les explotacions agràries, prèvia comunicació de crema.
