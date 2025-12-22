El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
El número, cantat a les 11.12 h, ha estat molt repartit, amb sèries i dècims venuts a Sant Boi, el Prat, Sant Joan de les Abadesses, Cadaqués, Barcelona, Girona, Terrassa i Vielha
Un dècim del tercer premi, el 90693, venut a l'estanc Sant Pere de Monistrol de Montserrat, és l'única alegria que ha deixat per ara el Sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal 2025 a la Catalunya central.
Els nens de San Ildefonso han cantat el 90693 a les 11.12 h del matí, quan ja havien sortit la Grossa (el 79432) i el segon premi (el 70048). Ha estat un número molt repartit, amb quinze sèries venudes a Sant Boi del Llobregat, una al Prat de Llobregat i una altra a Sant Joan de les Abadesses.
A Monistrol, a l'estanc del carrer Sant Pere, 21, s'ha venut només un dècim d'aquest tercer premi, que suposa per al seu comprador uns guanys de 50.000 euros. També s'han venut dècis del 90693 a Cadaqués, Barcelona, Girona, Vielha, i Terrassa.
A la resta de l'Estat, on més diners ha deixat el tercer premi és a Santafe (Granada), amb 50 sèries; a Igorre (Biscaia), amb 48 sèries i tres dècims; i a Alacant i la Corunya, amb 20 sèries.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós