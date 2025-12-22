Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat

El número, cantat a les 11.12 h, ha estat molt repartit, amb sèries i dècims venuts a Sant Boi, el Prat, Sant Joan de les Abadesses, Cadaqués, Barcelona, Girona, Terrassa i Vielha

Els nens de Sant Ildefons canten el tercer premi

Els nens de Sant Ildefons canten el tercer premi / ACN/Javier Barbancho

Pau Brunet

Jordi Escudé

Manresa / Monistrol de Montserrat

Un dècim del tercer premi, el 90693, venut a l'estanc Sant Pere de Monistrol de Montserrat, és l'única alegria que ha deixat per ara el Sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal 2025 a la Catalunya central.

Els nens de San Ildefonso han cantat el 90693 a les 11.12 h del matí, quan ja havien sortit la Grossa (el 79432) i el segon premi (el 70048). Ha estat un número molt repartit, amb quinze sèries venudes a Sant Boi del Llobregat, una al Prat de Llobregat i una altra a Sant Joan de les Abadesses.

A Monistrol, a l'estanc del carrer Sant Pere, 21, s'ha venut només un dècim d'aquest tercer premi, que suposa per al seu comprador uns guanys de 50.000 euros. També s'han venut dècis del 90693 a Cadaqués, Barcelona, Girona, Vielha, i Terrassa.

A la resta de l'Estat, on més diners ha deixat el tercer premi és a Santafe (Granada), amb 50 sèries; a Igorre (Biscaia), amb 48 sèries i tres dècims; i a Alacant i la Corunya, amb 20 sèries.

