La vida i els costums rurals reneixen per Nadal als carrers i cases de Fonollosa
La Nit Viva celebra una nova edició al Raval del Sastre amb una quarantena d’escenes
L’escena d’un apicultor serà la principal novetat de la quarantena de quadres de tradicions, oficis antics i pessebre que conformen La Nit Viva de Fonollosa, que iniciarà les representacions aquest divendres, dia de Sant Esteve. L’espectacle nadalenc que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle es desenvolupa per carrers i interiors de cases centenàries del Raval del Sastre. En total, es faran sis funcions en doble sessió repartides entre els dies 26, 27 i 28 de desembre.
Prop de dues-centes persones de les poblacions de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i rodalia donen vida a la representació de la Nit Viva, una de les grans cites nadalenques de la comarca del Bages. El muntatge, amb format de pessebre vivent, recrea la vida a pagès amb una quarantena d’escenes, estàtiques i mòbils, que fan una mirada als orígens rurals del municipi i recuperen alguns costums i oficis ja oblidats.
El muntatge d’enguany manté en bona part el recorregut habitual, així com les escenes que es van estrenar fa dues edicions i que van tenir molt bona acollida. És el cas de la recreació d’un cafè antic de poble o la celebració d’un casament.
En una edició que consolida el recorregut i els figurants, aquest any s’hi incorpora la figura de l’apicultor que es podrà veure al costat d’escenes i quadres tradicionals com la premsa d’oli i el celler, l’escola, el forjador o les trementinaires. El recorregut transcorre per interiors, però també pels carrers i camps, on els visitants trobaran també escenes com el batre, el mercat, la bugada, el carro de la verema, la festa major (amb músics en directe) o la matança del porc. Més relacionat amb el pessebre també s’hi recreen quadres com el portal de Betlem. En finalitzar el recorregut, s’oferirà una tassa de caldo i pa per torrar amb botifarra i allioli de codony per a tothom.
La Nit Viva, que forma part de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, és organitzada pel Grup de Teatre Faltagent, l’Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa i els veïns i veïnes de Fonollosa i pobles de l’entorn, amb el suport de l’Ajuntament de Fonollosa, la Diputació de Barcelona i diverses empreses.
L’espectacle, que l’any passat va sumar 2.400 assistents, es podrà veure en doble sessió, a ¼ de 7 i a 2/4 de 8 del vespre, els dies 26, 27 i 28 de desembre. La venda de les entrades es fa exclusivament per internet des de la web www.NitViva.cat.
