Castellbell i el Vilar aplicarà la taxa de residus als solars i parcel·les sense edificar

La mesura afecta 355 parcel·les i fixa una quota anual de 44,44 euros per cobrir els costos de recollida i tractament de residus

Un dels solars afectats

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha informat que aquest any ha entrat en vigència la taxa municipal de residus per a tots els solars i parcel·les sense edificar del municipi, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8 sobre la gestió de residus municipals, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 23 de desembre de 2024. Aquesta taxa s’aplica a les 355 parcel·les que actualment es troben pendents d’urbanitzar i té per objectiu cobrir els costos del servei de recollida, transport i tractament de residus que es generen en aquests espais. L’import anual és de 44,44 euros per solar, segons la Tarifa 2 establerta a l’ordenança.

Gestió dels residus justa i equilibrada

La incorporació d’aquesta tarifa permet que el cost real del servei sigui assumit entre totes les persones que en són beneficiàries, fent que la gestió dels residus municipals sigui més justa i equilibrada. Aquesta mesura reforça, segons el consistori, la solidaritat i corresponsabilitat entre tots els castellvilarencs i castellvilarenques, evitant que el conjunt de veïns assumeixi les despeses derivades dels residus generats en terrenys privats que, tot i no estar edificats, també generen costos municipals de manteniment, recollida i control. Les persones propietàries rebran, durant les pròximes setmanes, la notificació i el rebut corresponent.

Aquest import contribueix directament a garantir un municipi més net, ordenat i sostenible, afavorint la convivència i la salubritat dels espais comuns, destaquen des de l'Ajuntament.

