Castellbell i el Vilar aplicarà la taxa de residus als solars i parcel·les sense edificar
La mesura afecta 355 parcel·les i fixa una quota anual de 44,44 euros per cobrir els costos de recollida i tractament de residus
Regió7
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha informat que aquest any ha entrat en vigència la taxa municipal de residus per a tots els solars i parcel·les sense edificar del municipi, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8 sobre la gestió de residus municipals, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 23 de desembre de 2024. Aquesta taxa s’aplica a les 355 parcel·les que actualment es troben pendents d’urbanitzar i té per objectiu cobrir els costos del servei de recollida, transport i tractament de residus que es generen en aquests espais. L’import anual és de 44,44 euros per solar, segons la Tarifa 2 establerta a l’ordenança.
Gestió dels residus justa i equilibrada
La incorporació d’aquesta tarifa permet que el cost real del servei sigui assumit entre totes les persones que en són beneficiàries, fent que la gestió dels residus municipals sigui més justa i equilibrada. Aquesta mesura reforça, segons el consistori, la solidaritat i corresponsabilitat entre tots els castellvilarencs i castellvilarenques, evitant que el conjunt de veïns assumeixi les despeses derivades dels residus generats en terrenys privats que, tot i no estar edificats, també generen costos municipals de manteniment, recollida i control. Les persones propietàries rebran, durant les pròximes setmanes, la notificació i el rebut corresponent.
Aquest import contribueix directament a garantir un municipi més net, ordenat i sostenible, afavorint la convivència i la salubritat dels espais comuns, destaquen des de l'Ajuntament.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Confirmat per l'Estatut de Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat