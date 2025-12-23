Dos episodis violents a Lledoners amb un sol dia de diferència: una agressió física i dues amenaces de mort
El sindeicat de CCOO demana a la direcció que condemni les recurrents amenaces dels interns i que denunciï els fets perquè no quedin "impunes davant la justícia"
Lledoners ha viscut amb un sol dia de diferència dos episodis violents aquest desembre. Primer, un reclús va colpejar un funcionari a la cara i l'endemà un altre va amenaçar de mort dues professionals de tractament del centre penitenciari. En el primer cas, el pres va rebre una sanció, tot i que no s'ha arribat a denunciar l'agressió, i en el segon, va ser derivat als serveis mèdics per ser atès per un problema de salut mental. Des del sindicat de CCOO, els treballadors denuncien la "inacció" de la direcció del centre a l'hora de protegir el personal i condemnar les amenaces dels interns.
El primer episodi d'agressivitat es va viure el dimecres 3 de desembre, mentre un funcionari acompanyava un intern del mòdul 4, un dels que es consideren "vulnerables", al departament d'infermeria. En el camí, el reclús se li va encarar i li va plantar un cop de punt a la cara. Gràcies a la ràpida actuació del treballador i altres companys l'agressió no va anar a més i la situació va ser reconduïda tot enviant el pres a la unitat d'aïllament. Els treballadors, però, es queixen que un cop acabada la sanció, l'home va retornar al mòdul 4 sense ser considerar com un intern en primer grau (un perfil de risc).
El següent, es va produïr el dijous 4, al mateix mòdul. En aquest cas, un altre intern va amenaçar de mort dues treballadores, a qui els hi va insinuar que acabarien com la cuinera del CP Mas Enric, a Tarragona, que va ser assassinada per un reclús. En conseqüència, el reclús va ser enviat al psiquiatre del centre per ser tractat per un problema de salut mental i va tornar al mòdul 4, com comparteixen fonts de CCOO.
Des de llavors, com manifesten des del sindicat, la direcció del centre "no ha fet res", tret d'ordenar un seguiment diari als interns. Com afegeixen, tots dos continuen al mòdul "com si no haguessin fet res i sense que se'ls hagi obert cap expedient incoat".
Per això, des del sindicat es demana a la direcció que se separi l’intern de les persones a les quals va amenaçar i que demani la seva conducció urgent a un altre centre. A més, requereixen que se'l qualifiqui com un intern en primer grau i que se li interposi una denúncia "perquè les amenaces no quedin impunes davant la justícia".
Els treballadors temen per la seva integritat
Aquests fets han fet que els professionals de tractament del mòdul 4 hagin estat "tement per la seva integritat" les darreres setmanes, ja que els funcionaris d'interior no poden garantir la seva presència en tot moment en els seus espais d'intervenció. Això es deu al fet que per a aquest mòdul tan sols hi ha asignats tres funcionaris diaris que han de vetllar per la seguretat dels interns i professionals, així com fer les pertinents rondes d’observació, els moviments d’entrada i sortida de reclusos i els relleus de cabina, entre d’altres.
En aquest sentit, CCOO demana que dotin els mòduls de més funcionaris per garantir la seguretat de treballadors i interns i que aquests puguin exercir en binomis.
