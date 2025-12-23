L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar iniciarà al gener la redacció del Pla Especial del Catàleg de masies
Els tràmits es presentaran el 15 de gener en el marc d’una sessió oberta als propietaris a la sala de plens de l’edifici Joan Masats
Regió7
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar començarà aquest pròxim mes de gener la redacció del Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi. Es tracta d’una eina que permetrà una millor gestió del sòl no urbanitzable i donarà resposta a les nombroses peticions i consultes rebudes a l’Ajuntament per part de particulars de possibles actuacions en sòl rústic.
El consistori obtindrà un inventari de totes les masies existents amb informació detallada de cada construcció, els usos permesos i el valor patrimonial. A través del document es podrà protegir el patrimoni rural, evitar l’enderroc o la transformació inadequada de masies, regular reformes i canvis d’ús i donar més seguretat jurídica als propietaris.
Presentació pública
Els tràmits per a l’elaboració del document es presentaran el 15 de gener a la sala de plens de l’edifici Joan Masats a partir de les 18.00 hores. L’acte és obert al conjunt de veïns propietaris de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.
