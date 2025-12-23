Les llums del mil·lenari i de Rosalia inspiren la felicitació de Nadal de l’abadia de Montserrat
Sota el so de la nadala “Les dotze van tocant”, cantada per l’Escolania de Montserrat, l’Abadia de Montserrat ha volgut fer arribar els seus millors desitjos per a aquest Nadal amb una felicitació en vídeo dedicada a la llum. Inspirada, fins i tot, malgrat que en cap moment no hi és visible, en el darrer treball de Rosalia “Lux”, que ha tingut l’Escolania com a participant.
Al final del vídeo, els infants, representats pels escolans, arriben al naixement on els espera l’abat de Montserrat, el P. Manel Gasch i Hurios, per posar el nen Jesús al naixement i oferir la felicitació final.
Fonts de l’abadia destaquen que en el vídeo, la llum és la protagonista, «com ho ha estat de diferents moments d’aquest any» en què la comunitat ha celebrat els seus mil anys d’història. Entre aquests moments hi ha els actes de cloenda del Mil·lenari, amb 24 focus il·luminant el cel i projectant un feix de llum rotatori sobre la Serralada de Collserola i en la vertical de la Basílica de la Sagrada Família, o bé la instal·lació per primera vegada a l’atri del monestir d’un arbre de Nadal il·luminat amb més de 5.000 leds, per donar la benvinguda al temps d’Advent.
Un acte en què justament l’abat Gasch i Hurios va parlar de la llum assenyalant que «és molt important en la nostra vida perquè és esperança. La llum ens assenyala el camí, la llum ens ajuda. Posem llums als carrers, als arbres i als pessebres, i des de Montserrat ens hem volgut sumar a aquesta llum, a aquesta festa, i que els pelegrins la trobin també al venir a l'abadia». Igualment, assenyalen que «són uns fets entre els quals també cal destacar la participació de l’Escolania en l’àlbum “Lux”, (llum en llatí) de Rosalia».
La felicitació que pren com a referència la cita de l’Evangeli segons Mateu: «En veritat us dic que, si no canvieu i no us feu com els infants, no entrareu pas al Regne del Cel». Així, en el vídeo, els infants exerceixen de fil conductor per guiar els adults fins al naixement de Jesús, “La llum del món”.
D’aquesta manera, tota la família de l’Abadia de Montserrat vol desitjar unes bones festes a tothom amb la mirada posada en l’any 2026, que marcarà l’inici d’un nou mil·lenni del monestir benedictí.
