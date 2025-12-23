L'Església de Sant Esteve i Sant Sebastià de Sallent estrena nou enllumenat
La instal·lació de nou focus orientables permet destacar l’edifici i fer-lo visible de nit
Regió7
Sallent
Des del divendres, 19 de desembre, l’Església de Sant Esteve i Sant Sebastià de Sallent compta amb un nou sistema d’il·luminació exterior que permet gaudir-ne també en horari nocturn. La intervenció ha inclòs la realització d’una rasa perimetral i la instal·lació de 9 focus orientables, que il·luminen tot el perímetre de l’edifici des de la base, fent-lo visible des de la llunyania.
Aquesta actuació correspon a la primera fase d’un projecte d’il·luminació més global, que inclourà recorreguts per a vianants, vestigis del Castell i zones d’estada, fruit de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament i l’associació La Trenta-sisena. L’església ha estat el primer edifici a rebre aquesta inversió.
