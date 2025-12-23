El Mercat de Nadal de Sant Fruitós de Bages es consolida i guanya visitants
Gran afluència de públic i una àmplia programació d’activitats marquen l’edició d’enguany
Jaume Grandia
El Mercat de Nadal de Sant Fruitós de Bages, ubicat entre el Cobert de la Màquina de Batre i la plaça Onze de Setembre, es va cloure el passat 21 de desembre després de sumar tres caps de setmana amb gran assistència de públic, que va visitar i comprar en les parades d’artesania i comerç local i va participar en les diferents activitats programades.
Diumenge passat, després de l’actuació musical de Petra Strogonoff amb la qual es tancava el Mercat d’enguany, Jaume Plans, de l’Associació de Comerciants de Sant Fruitós, es mostrava satisfet per l’assistència: "Malgrat que aquest darrer cap de setmana el temps no ha acompanyat, hem superat el nombre de visitants de les edicions anteriors, fent que el Mercat hagi estat un èxit i es consolidi com una proposta comercial i festiva nadalenca".
Durant aquestes setmanes, els visitants han pogut gaudir d'actuacions musicals, de l’arribada del patge, del Pare Nadal i del Tió, de tallers infantils, contacontes, i altres propostes familiars. La pista de gel instal·lada a la plaça Onze de Setembre restarà oberta fins al dia 25 de gener. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
El mercat va començar el divendres, 5 de desembre, fins dilluns, 8 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima, i també els caps de setmana del 13 i 14 i del 20 i 21 de desembre. L’obertura va coincidir amb l’encesa de les llums de Nadal, amb un espectacle des del campanar de l’església.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Confirmat per l'Estatut de Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat