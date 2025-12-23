Sant Fruitós de Bages inaugura el nou accés al camp de futbol
L’actuació realitzada permet l’entrada al complex sense barreres arquitectòniques, gràcies a la construcció d’una nova rampa
Sant Fruitós de Bages ha inaugurat oficialment el nou accés al camp de futbol municipal, una actuació que millora la funcionalitat d’aquest l’equipament esportiu.
Fins ara, l’accés al recinte es realitzava mitjançant una escala d’entrada i una rampa lateral en forma de ziga-zaga. El nou accés inaugurat permet l’entrada al camp sense barreres arquitectòniques, gràcies a la construcció d’una nova rampa i d’una escala de formigó, ubicades uns metres a l’esquerra de l’accés anterior, coincidint amb el pas situat entre els dos camps de futbol existents.
Aquesta nova porta d’accés també facilita una connexió directa amb el bar i la graderia, situats al fons del recinte, millorant així la circulació interna dels usuaris i espectadors.
La renovació també ha comportat una nova porta d’entrada feta de tubs d’acer galvanitzat, on s’hi ha incorporat el nom de l’equipament i el logotip del FC Fruitosenc, entitat usuària de les instal·lacions.
El cost total de l’obra ha estat de 322.000 euros, dels quals 150.000 euros han estat finançats mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, canalitzada per Junts per Catalunya.
Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte global de reforma de l’equipament esportiu municipal, que s’està executant per fases.
L’acte inaugural ha comptat amb la tallada de la cinta a càrrec de l’alcalde, Joan Carles Batanés, el regidor d’Esports, Xavier Navarro, i el regidor Felip Echarri. També hi han estat presents el diputat Ramon Bacardit, els regidors David Serrano i Núria Clarella, el president del FC Fruitosenc, Josep Planas, el coordinador esportiu Jesús Vidal, així com l’arquitecte Pere Santamaria, responsable del projecte.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”