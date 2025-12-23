Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós de Bages inaugura el nou accés al camp de futbol

L’actuació realitzada permet l’entrada al complex sense barreres arquitectòniques, gràcies a la construcció d’una nova rampa

Autoritats en la inauguració del nou accés al camp de futbol / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

David Bricollé

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages ha inaugurat oficialment el nou accés al camp de futbol municipal, una actuació que millora la funcionalitat d’aquest l’equipament esportiu.

Fins ara, l’accés al recinte es realitzava mitjançant una escala d’entrada i una rampa lateral en forma de ziga-zaga. El nou accés inaugurat permet l’entrada al camp sense barreres arquitectòniques, gràcies a la construcció d’una nova rampa i d’una escala de formigó, ubicades uns metres a l’esquerra de l’accés anterior, coincidint amb el pas situat entre els dos camps de futbol existents.

Aquesta nova porta d’accés també facilita una connexió directa amb el bar i la graderia, situats al fons del recinte, millorant així la circulació interna dels usuaris i espectadors.

Nova rampa d'accés al camp / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

La renovació també ha comportat una nova porta d’entrada feta de tubs d’acer galvanitzat, on s’hi ha incorporat el nom de l’equipament i el logotip del FC Fruitosenc, entitat usuària de les instal·lacions.

El cost total de l’obra ha estat de 322.000 euros, dels quals 150.000 euros han estat finançats mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, canalitzada per Junts per Catalunya.

Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte global de reforma de l’equipament esportiu municipal, que s’està executant per fases.

Autoritats en la inauguració del nou accés al camp de futbol / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

L’acte inaugural ha comptat amb la tallada de la cinta a càrrec de l’alcalde, Joan Carles Batanés, el regidor d’Esports, Xavier Navarro, i el regidor Felip Echarri. També hi han estat presents el diputat Ramon Bacardit, els regidors David Serrano i Núria Clarella, el president del FC Fruitosenc, Josep Planas, el coordinador esportiu Jesús Vidal, així com l’arquitecte Pere Santamaria, responsable del projecte.

