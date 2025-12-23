Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El termini per presentar les propostes als Pressupostos Participatius de Santpedor s'obrirà al gener

El procés compta amb 50.000 euros destinats a serveis, inversions i projectes de jovent

Ple ordinari de Santpedor d’octubre de 2025

Ple ordinari de Santpedor d’octubre de 2025 / Arxiu/Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

L'Ajuntament de Santpedor ha convocat els Pressupostos Participatius, aprovats de forma inicial el ple d'octubre de 2025.

En aquesta edició, s’han comptat 50.000 euros (amb IVA) a repartir entre les categories de Serveis (fins a 10.000 €), d’inversions d’equipaments o espais públics (fins a 30.000 €) i d’inversions i de serveis del jovent que tingui entre 16 i 20 anys (fins a 10.000 €). Les propostes s'hauran de presentar a través de la plataforma Participa 311, a partir del 2 de gener de 2026 i fins al 27 de febrer de 2026 al migdia.

Hi poden participar persones majors de 16 anys, empadronades a Santpedor amb alta al cens. La plataforma demanarà el DNI i data de naixement per verificar-ho. També es poden presentar propostes a través d’entitats, associacions, clubs o organitzacions de Santpedor. Caldrà que una persona física representant de l’entitat faci la proposta en nom de l’organització. Es podran presentar un màxim de 3 propostes.

Les propostes hauran de constar de:

  • Títol de la proposta
  • Cos amb:
  • Pressupost
  • Estat Actual (mancances i beneficis per Santpedor)
  • Descripció de la proposta
  • Impacte esperat
  • Ubicació
  • Categoria econòmica de la proposta (Inversió, serveis o jovent)
  • Imatges o esquemes, si s’escau.

Qui ho necessiti podrà demanar suport a l’Ajuntament per penjar les propostes en horari d’atenció al públic. Podeu consultar més informació al web de la plataforma Participa 311: https://participa311-santpedor.diba.cat/processes/pressupostosparticipatius2025

