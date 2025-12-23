El termini per presentar les propostes als Pressupostos Participatius de Santpedor s'obrirà al gener
El procés compta amb 50.000 euros destinats a serveis, inversions i projectes de jovent
Regió7
L'Ajuntament de Santpedor ha convocat els Pressupostos Participatius, aprovats de forma inicial el ple d'octubre de 2025.
En aquesta edició, s’han comptat 50.000 euros (amb IVA) a repartir entre les categories de Serveis (fins a 10.000 €), d’inversions d’equipaments o espais públics (fins a 30.000 €) i d’inversions i de serveis del jovent que tingui entre 16 i 20 anys (fins a 10.000 €). Les propostes s'hauran de presentar a través de la plataforma Participa 311, a partir del 2 de gener de 2026 i fins al 27 de febrer de 2026 al migdia.
Hi poden participar persones majors de 16 anys, empadronades a Santpedor amb alta al cens. La plataforma demanarà el DNI i data de naixement per verificar-ho. També es poden presentar propostes a través d’entitats, associacions, clubs o organitzacions de Santpedor. Caldrà que una persona física representant de l’entitat faci la proposta en nom de l’organització. Es podran presentar un màxim de 3 propostes.
Les propostes hauran de constar de:
- Títol de la proposta
- Cos amb:
- Pressupost
- Estat Actual (mancances i beneficis per Santpedor)
- Descripció de la proposta
- Impacte esperat
- Ubicació
- Categoria econòmica de la proposta (Inversió, serveis o jovent)
- Imatges o esquemes, si s’escau.
Qui ho necessiti podrà demanar suport a l’Ajuntament per penjar les propostes en horari d’atenció al públic. Podeu consultar més informació al web de la plataforma Participa 311: https://participa311-santpedor.diba.cat/processes/pressupostosparticipatius2025
