Un xoc entre un cotxe i una furgoneta provoca cues a la C-55
El sinistre ha tingut lloc entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí
Un xoc entre un cotxe i una furgoneta provoca retencions a la C-55. L'accident ha tingut lloc aquest matí a les 11:06 hores entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí. En conseqüència, es registren dos quilòmetres de cua en sentit Manresa.
Els vehicles implicats ja han estat retirats al voral, i la circulació comença a normalitzar-se, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit.
