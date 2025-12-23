Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc entre un cotxe i una furgoneta provoca cues a la C-55

El sinistre ha tingut lloc entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí

Congestió a la C-55, a Sant Vicenç de Castellet

Congestió a la C-55, a Sant Vicenç de Castellet / Trànsit

Un xoc entre un cotxe i una furgoneta provoca retencions a la C-55. L'accident ha tingut lloc aquest matí a les 11:06 hores entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí. En conseqüència, es registren dos quilòmetres de cua en sentit Manresa.

Els vehicles implicats ja han estat retirats al voral, i la circulació comença a normalitzar-se, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit.

