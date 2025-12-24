Cardona recupera una tradició nadalenca medieval: descobreix què són les neules (i no es mengen)
Els elements decoratius són retalls de paper circulars vinculats a la litúrgia de Nadal
Durant aquestes festes, l'església de Sant Miquel llueix 250 unitats d'aquest ornament
Cardona ha recuperat una tradició medieval perduda fa més de 300 anys: les neules calades, un element decoratiu i simbòlic vinculat a la litúrgia de Nadal. Des del passat diumenge i fins al dia de Reis, s'han penjat dels salomons de l'església de Sant Miquel 250 unitats d'aquest adornament, que és un retall de paper circular amb un dibuix. L'objectiu final de tot plegat és, tal com apunta Roger Barat, un dels impulsors de la iniciativa, reprendre el costum i "consolidar el projecte".
Tot i perdre's la pista de la tradició l’any 1705, Carles Freixes, un dels altres artífexs i director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, va trobar referències al clavari municipal de les neules calades mentre consultava l’Arxiu Històric Municipal de Cardona. Després d’una acurada recerca, s’ha descobert que els guarniments litúrgics van començar a ser presents al municipi bagenc a finals del segle XIII, quan els vescomtes repartien neules de menjar la nit de Nadal i per Sant Vicenç des de la tribuna de la col·legiata del castell, decorada amb aquests elements. De fet, aquest aliment, inicialment circular i no de forma cilíndrica, va inspirar els ornaments.
Barat destaca que, al voltant del segle XVI, els guarniments van començar a instal·lar-se a l’església de Sant Miquel de Cardona, situada a la vila. Els cònsols del Comú (l’Ajuntament de l’època) autoritzaven la despesa per fer-los i penjar-los durant les festes. La tradició va evolucionar i créixer i, des del segle XVII fins a l’inici de la Guerra de Successió el 1705, el temple parroquial es va començar a decorar amb un pavelló sobre l’altar major, on s’havien arribat a incloure fins a 1.700 neules.
Com ha estat el procés de recuperació?
Després d'haver fet recerca, Barat i Freixes van decidir impulsar un projecte per recuperar aquest costum tan singular i, de seguida, van entrar en contacte amb el rector de la parròquia, Mn. Bernat Weimberg. En tractar-se d'una tradició que es manté especialment a Mallorca i Menorca, es van basar en els exemples actuals. Per tirar-ho endavant, ha calgut la col·laboració d'un grup de veïns de Cardona, que han ajudat en el procés d'elaboració, especialment a l'hora de retallar els papers. "La resposta ha estat molt bona", assegura Barat.
De les neules que es poden veure a l’església del municipi bagenc, n’hi ha algunes que presenten dibuixos més complexos, com escenes nadalenques o símbols propis de Cardona, mentre que d’altres són més senzilles. Les úniques plantilles que no han elaborat els cardonins són precisament les relacionades amb Nadal, com un naixement o estrelles. La resta s’han creat al mateix poble.
Amb tot, la idea final del projecte és recuperar completament la festa, és a dir, "muntar el pavelló sencer sobre l’altar major com es feia abans". Les neules calades són una tradició que, durant l’època medieval i moderna, havia tingut un fort arrelament a la Catalunya central, per exemple a Solsona o Pinós. Tot i tenir presència sobretot a les Illes Balears, localitats com Igualada, Centelles o Barcelona també l’han reprès en els darrers anys.
