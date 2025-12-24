La Generalitat fixa per a final del 2026 el nou vial d’accés de Sant Vicenç a la C-55 pel sud
És l’última data anunciada d’unes obres que porten dues dècades de retard
Ja hi ha una nova data, aquesta vegada sembla que definitiva, per construir l’esperat vial d’accés de Sant Vicenç de Castellet a la C-55 en sentit sud i que també servirà d’enllaç i de millora de les comunicacions amb el polígon industrial Les Vives. Segons que han assenyalat fonts municipals, la Generalitat l’hauria fixada per al segon semestre del 2026, després que el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica hagi donat del tot per tancada l’aprovació de projecte executiu.
L’últim escull que quedava per poder tirar l’obra endavant després de nombrosos tràmits burocràtics i urbanístics que n’han allargat el procés durant dues dècades, era l’ocupació directa, per part de l’Ajuntament, dels terrenys per on s’haurà d’obrir pas el vial. L’operació suposa l’obtenció dels espais afectats pel planejament urbanístic, que s’han d’incorporar per cessió obligatòria al domini públic, i en aquest cas ha hagut de superar desacords amb la propietat dels terrenys en qüestió, que calia resoldre per tal que el consistori pogués fer-ne la cessió a la Generalitat. Això va ser el setembre de l’any passat, però no ha estat fins ara, amb tots els passos ja enllestits, que la Generalitat ja està en disposició d’iniciar les obres i ha posat un nou calendari sobre la taula.
La previsió és poder licitar els treballs al llarg del primer trimestre del 2026, i executar-los durant el segon semestre. L’execució és de sis mesos, la qual cosa fa pensar que, si es compleixen els terminis i no hi ha cap nou impediment, les obres es podrien enllestir dins del mateix 2026.
Una sortida natural al sud
Els treballs que s’han de fer suposen la construcció d’un nou tram de carretera de 320 metres de llargada i amb un carril de circulació per banda que permetrà el pas de tota classe de vehicles. També hi haurà una vorera a una de les bandes per poder anar a peu, i s’hi instal·larà l’enllumenat.
El vial destaparà el pas ara tallat per un talús que hi ha a la primera rotonda d’accés a Sant Vicenç venint de Barcelona (en direcció nord) des de la C-55, i des d’allà enllaçarà amb el polígon industrial Les Vives, la qual cosa facilitarà la mobilitat als transportistes i als mateixos veïns de Sant Vicenç, que tindran una sortida natural cap al sud. I és que, actualment, el pas barrat que hi ha dificulta els moviments, sobretot per entrar al polígon venint del sud o per sortir-ne en direcció cap a Manresa perquè no hi ha aquest enllaç directe amb la C-55. Per fer-ho, cal anar en direcció nord, entrar i travessar el barri de la Farinera, i incorporar-se a la C-55 des d’allà.
És en la línia que s’expressa l’alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, que considera aquest vial «una obra clau per al nostre municipi, perquè facilitarà la connexió amb la C-55 en sentit sud i afavorirà la mobilitat, tant per als veïns i veïnes com per a les empreses del polígon Les Vives, amb una millor connexió en sentit Barcelona».
Una llarga espera
Tot i que es tracta d’obrir un tram de tan sols 320 metres de longitud, aquest projecte ha portat cua i una vintena d’anys d’espera que encara no han culminat.
I és que, l’obra d’aquest vial ja s’hauria d’haver executat el 2008, quan es va fer el nou nus de connexió entre la C-55 i el poble, però aquesta sortida es va tapiar (i ha continuat així fins ara) perquè l’enllaç anava lligat a un pla parcial del polígon que no es va resoldre fins anys més tard. Tanmateix, calia redactar el projecte i s'hi ha afegit l’ocupació directa dels terrenys amb la resolució de les pertinents al·legacions, que ha allargat encara més tot el procés.
De fet, ja es va fer un primer esbós del projecte el 2014, però amb el pas del temps, s’han hagut d’esmenar algunes qüestions requerides per la Generalitat, a l’hora que s’han hagut de fer algunes actualitzacions tècniques i ajustar alguns detalls, com ara l’amplada de les voreres per adaptar-les a la normativa.
Tot plegat, ha fet que s’anunciés l’inici de les obres en diverses ocasions, i quan semblava que estava tot a punt, sorgia un nou escull que les tornava a encallar. El març del 2019, per exemple, l’aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, anunciava sobre el terreny que els treballs es farien l’any vinent. Amb aquest calendari, l’Ajuntament de Sant Vicenç va incloure una partida als pressupostos, i ho tornaria a fer per als del 2021.
Amb els números actuals, l’obra finalment costarà 1,3 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament en finançarà un 66 %, i la resta aniran a càrrec de la Generalitat.
