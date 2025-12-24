El Parc de Nadal arriba els propers dilluns i dimarts al pavelló de Sant Vicenç
L'oferta lúdica és gratuïta, i s’adreça als infants amb inflables i jocs tradicionals
Regió7
Sant Vicenç de Castellet
El Parc de Nadal de Sant Vicenç de Castellet tornarà al pavelló municipal d'aquesta població dilluns i dimarts vinent, els dies 29 i 30 de desembre. Durant dues tardes, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8, els infants del poble podran gaudir d’una àmplia oferta gratuïta d’activitats en què hi haurà inflables, jocs tradicionals, manualitats i tallers. L’any passat més de 1.500 persones van participar en les activitats del Parc de Nadal.
Visita del patge Zair
Per alra banda, la visita del patge Zair es mantindrà un any més a les escoles velles amb el muntatge del Campament reial el 30 de desembre a partir de 274 de 6 de la tarda. La visita a la Biblioteca Municipal serà el divendres 2 de gener a les 6 de la tarda.
