La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
El Parc de Nadal arriba els propers dilluns i dimarts al pavelló de Sant Vicenç

L'oferta lúdica és gratuïta, i s’adreça als infants amb inflables i jocs tradicionals

El Parc de Nadal de Sant Vicenç, l'any passat

El Parc de Nadal de Sant Vicenç, l'any passat / Ajuntament de Sant Vicenç

Regió7

Sant Vicenç de Castellet

El Parc de Nadal de Sant Vicenç de Castellet tornarà al pavelló municipal d'aquesta població dilluns i dimarts vinent, els dies 29 i 30 de desembre. Durant dues tardes, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8, els infants del poble podran gaudir d’una àmplia oferta gratuïta d’activitats en què hi haurà inflables, jocs tradicionals, manualitats i tallers. L’any passat més de 1.500 persones van participar en les activitats del Parc de Nadal.

Visita del patge Zair

Per alra banda, la visita del patge Zair es mantindrà un any més a les escoles velles amb el muntatge del Campament reial el 30 de desembre a partir de 274 de 6 de la tarda. La visita a la Biblioteca Municipal serà el divendres 2 de gener a les 6 de la tarda.

TEMES

