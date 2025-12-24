Sallent consolida la façana del vell edifici municipal de la plaça de la Pau
És l’immoble que l’Ajuntament va adquirir el 2019 i que ara ha aprovat cedir a l’Agència Catalana de l’Habitatge perquè hi faci pisos de protecció oficial
L’Ajuntament de Sallent ha completat els treballs que ha dut a terme de manteniment de les façanes de l’edifici de propietat municipal situat al carrer Bisbe Valls, una part del qual dona a la plaça de la Pau. Aquest immoble és el que el consistori ha aprovat cedir a la Generalitat perquè hi faci habitatge de protecció oficial. Un dels termes del conveni és que l’Ajuntament hi faria aquest manteniment de la façana per evitar que se n’accentuï la degradació i que no suposi un perill, amb l’objectiu de garantir la seguretat i millorar l’aspecte exterior dels edificis que donen a l’espai públic, mentre es porta a terme tot el procediment fins que s’acabi fent realitat la seva reconversió.
Se n’ha fet el sanejament de revestiments amb risc de despreniment, feines de pintura, repicat i reparació de punts febles del parament i neteja de canals de coberta i retirada d’elements susceptibles de caure.
Fonts municipals destaquen que aquesta intervenció era «essencial» per preservar l’edifici «en òptimes condicions de seguretat, salubritat i imatge urbana». També que aquesta actuació que s’ha fet «no és una rehabilitació integral ni inclou la reconstrucció dels revestiments. Es tracta exclusivament de feines de manteniment».
El consistori el va adquirir el 2019 i l’actual govern d’ERC ja el va voler destinar a pisos assequibles mitjançant un model de cooperativa, però que finalment no va reeixir.
Ara, la fórmula per desencallar aquest objectiu amb un immoble municipal que està en desús suposa aprofitar el pla activat pel Govern català per promoure habitatge públic mitjançant acords amb els ajuntaments perquè li facin sessió de solars o immobles amb aquest propòsit.
En el ple municipal d’aquest novembre l’Ajuntament sallentí va aprovar el conveni marc que proposa en tots els casos la Generalitat per formalitzar aquesta operació. En concret, l’acord és entre el consistori i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a partir del qual aquesta obrirà un concurs públic per seleccionar un promotor que dugui a terme la construcció d’habitatges de protecció oficial a l’immoble. I es constitueix a favor de l’agència un dret de superfície o una concessió administrativa durant 75 anys.
