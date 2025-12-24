Súria aprova el pressupost per a l’any 2026, centrat en el reforçament dels serveis públics
L'Ajuntament ha optat per una contenció respecte els comptes del darrer exercici, en què es va fer un sobreesforç inversor
Súria disposarà l'any que ve d'un pressupost municipal de 8.843.250 euros, en bona part centrats a reforçar els serveis públics. Així ho ha aprovat el ple de la corporació en la darrera sessió, celebrada aquest dimarts al vespre, amb 7 vots a favor (PSC), 4 vots en contra (ERC i JxS) i 2 abstencions (FP i GIIS).
En relació amb l’any anterior, el nou pressupost registra una disminució del 23,13%. Un descens que s’explica perquè el pressupost del 2025 va incloure importants inversions que a hores d’ara ja han estat executades o es troben en la darrera fase d’implementació, com la construcció de la Biblioteca-Centre Cultural, la renovació de la gespa del Camp Municipal de Futbol o la rehabilitació de Cal Ton Bató, entre d’altres.
Fonts municipals apunten que, després de l’esforç inversor de l’anterior exercici, l’objectiu bàsic del pressupost de 2026 és assegurar el bon funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els condicionants de la situació econòmica actual i la previsió de necessitats en àmbits com la posada en marxa de la nova Biblioteca-Centre Cultural.
Un altre dels eixos del pressupost del 2026 és la voluntat de reforçar prestacions municipals bàsiques, amb una atenció especial pel Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el subministrament d’aigua potable, l’enllumenat públic, la neteja viària i la recollida selectiva.
Les principals inversions municipals previstes per a l’any 2026 són, per aquest ordre, la previsió d’adquisició de patrimoni, amb 100.000 euros; el pressupost participatiu dels barris, al qual es destinaran 90.000 euros; se'n preveuen 35.473 per a la millora de camins forestals municipals; hi haurà dues partides de 20.000 euros cadascuna, per a l'enllumenat públic, i per al mobiliari urbà i la senyalització; s'afrontarà la redacció de la modificació del projecte del SAIAR, valorada en 18.000 euros, s'aportaran 15.000 euros a actuacions de reposició en edificis municipals; i dues patides de 10.000 euros en millores en els equipaments esportius, i en la inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge de la Brigada. A banda d'això, també hi haurà inversions menors destinades a treballs de millora al cementiri municipal i a completar l’equipament dels habitatges municipals de lloguer social, entre altres.
