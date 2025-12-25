Intervenció urgent a l’aqüeducte de Cal Pla de Monistrol de Montserrat
El monument presenta un grau de deteriorament elevat que fa necessària la restauració immediata
Regió7
L’aqüeducte de Cal Pla, un dels elements patrimonials més emblemàtics de Monistrol de Montserrat, afronta un moment crític. Declarat Bé Cultural d’Interès Local, és una obra d’enginyeria formada per catorze arcs de pedra que durant segles van conduir l’aigua a través del Torrent de la Canaleta. Tot i haver resistit el pas del temps, el monument presenta actualment un grau de deteriorament que obliga a intervenir-hi amb urgència per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la degradació irreversible.
Les inspeccions recents han posat de manifest diversos problemes greus que afecten l’estructura. D’una banda, l’acció de les arrels i la vegetació que creix dins dels murs ha disgregat els materials, afeblint-los i provocant despreniments puntuals de peces de pedra i ceràmica, especialment a la canalització superior. De l’altra, l’aigua estancada en alguns punts ha afavorit encara més el creixement vegetal i l’erosió dels paraments. A més, s’ha detectat el desplaçament d’alguns elements de coronament i un risc real de caiguda de peces al llarg del recorregut de l’aqüeducte, fet que representa un perill per als vianants i usuaris de l’espai públic circumdant. Un dels arcs ja va requerir, fa anys, un reforç provisional amb una estructura metàl·lica.
Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament ha impulsat una actuació d’urgència amb un objectiu clar: garantir la seguretat de les persones i evitar la pèrdua irreparable del monument. Els treballs previstos inclouen la neteja de la canalització superior i retirada controlada de la vegetació incrustada als murs, el tractament específic de les arrels profundes per evitar-ne la reaparició, la consolidació preventiva dels trams més vulnerables, especialment al coronament i a la canalització, en un recorregut aproximat de 75 metres; els treballs per evitar l’acumulació d’aigua i facilitar-ne l’evacuació correcta, la instal·lació temporal d’una tanca metàl·lica interior i altres elements de protecció per impedir l’accés a les zones de risc i l’ús d’una plataforma mòbil per poder treballar amb seguretat en tot el monument.
Tota la intervenció seguirà criteris de mínima afectació i màxim respecte al patrimoni, utilitzant morters de calç i sorra compatibles amb els materials originals de l’aqüeducte. El pressupost de l’actuació és de 19.077,24 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució estimat de tres mesos. Els treballs es poden dur a terme gràcies al finançament total de la Diputació de Barcelona, que fa possible actuar amb rapidesa i protegir el nostre patrimoni sense impacte en les finances municipals.
Aquesta actuació és només el primer pas d’un procés més ampli de restauració que el municipi haurà d’emprendre en els pròxims anys per garantir que l’aqüeducte de Cal Pla continuï sent un símbol de la història i identitat del poble bagenc.
