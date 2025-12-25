L’oposició de Santpedor deixa clar a ERC que no tindrà un final de mandat plàcid
Les formacions consideren que els republicans han causat amb les seves mancances en l’acció de govern que ara s’hagin quedat en minoria
L’equip de govern d’Esquerra Republicana de Catalunya de Santpedor tindrà un terç final de mandat a la recerca de l’equilibri, després de la sortida de Sumem del pacte, anunciada a mitjan novembre. La resta de grups, ara ja tots a l’oposició, han deixat clar des del primer ple post trencament que no hi haurà concessions, sinó que caldrà buscar permanentment l’acord. El projecte de rehabilitació de la coberta de la sala Cal Llovet, que l’executiu va haver de retirar de l’ordre del dia perquè no hi havia consens i per primer cop no sumava els suports necessaris, va ser la primera demostració que la situació de minoria obligarà els republicans a redoblar esforços.
De fet, el mandat ja va arrencar al consistori santpedorenc amb ERC en minoria, ja que després de les eleccions del maig del 2023, el juny es va constituir el nou Ajuntament sense cap aliança establerta. I els republicans, com a força guanyadora, van expressar en un primer moment la voluntat de tirar endavant sense un suport permanent d’una altra força. Però tot just un mes després es va anunciar l’acord amb Sumem x Santpedor per obtenir més estabilitat per al mandat. Ara, però, Sumem és a l’altre costat de la barrera, i la situació de minoria d’ERC (té 5 dels 13 regidors) s’ha escenificat des del primer ple municipal, perquè així ho han deixat clar la resta de formacions.
Míriam Corral, de Santpedor És un Altre Món (SEAM), el grup amb més representació a l’oposició amb 4 regidors, subratllava en el moment de tractar un dictamen sobre de modificació dels representats en diferents espais de representació institucional, que tot plegat obeïa a «un fet polític de pes, la sortida sobtada del grup Sumem x Santpedor del govern municipal, que deixa un govern reduït i afeblit».
Corral va voler deixar ben clar que «SEAM no serà responsable de si els dictàmens, pressupostos o ordenances s’aproven o no. El govern ha quedat en minoria i és ell qui necessita els vots de SEAM per tirar endavant les seves propostes», i avisava que «no acceptarem cap pressió ni insinuació que ens vulguin atribuir responsabilitats que corresponen a un govern que ha perdut la majoria per causes internes».
En aquest sentit, retreia a ERC que «nosaltres sempre hem estat aquí disposats a treballar pel poble, i fins ara el govern no ha volgut comptar amb nosaltres per a res. Per tant, el problema no el tenim nosaltres, el té el govern, que ara pateix les conseqüències de les seves pròpies decisions. Nosaltres seguirem com sempre, fiscalitzant, treballant amb rigor i mirant pel poble».
Aina Fernàndez, de la CUP, advertia que la reestructuració del govern «seria una oportunitat que s’hauria de traduir en una distribució més plural de responsabilitats, incloent-hi la possibilitat que regidors i regidores de l’oposició en formessin part per garantir més control i transparència».
Els arguments de Sumem
Roser Llobera, portaveu de Sumem, el fins fa un mes i mig soci d’ERC, reiterava, com ja deien en el comunicat que va anunciar el trencament, que la decisió de donar per acabat l’acord de govern «es fonamenta en l’incompliment reiterat dels compromisos adquirits en el pacte de govern i en la pèrdua de la confiança necessària». Confiança, per tant, que no serà fàcil conquerir ara des de l’oposició. I ho concretava en dos blocs. D’una banda, detallava, «els projectes estratègics previstos en el pacte i que eren al nostre programa, com ara la remodelació del parc Lluís Companys per potenciar-lo com a zona lúdica, la promoció d’un espai de cotreball per fomentar el teletreball al municipi, i l’estudi de desvinculació amb l’empresa concessionària que gestiona la residència de Can Jorba». Uns compromisos que, segons Llobera, «lluny de complir-se aquestes mesures en mans de regidories d’ERC, s’han descartat o han quedat desvirtuades».
El segon bloc, segons va concretar la portaveu de Sumem, «és la passivitat d’ERC a l’hora de tirar endavant projectes comuns inclosos en l’acord de govern com ara el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i la pacificació del trànsit al nucli antic, com també posar en servei cal Clarassó, la compra de l’edifici del Sindicat, l’obertura del parc de Can Jorba o la planificació de la ronda sud». Una llista llarga per a un mandat que ja ha superat la meitat del recorregut. Segons Llobera, en aquests dos anys i mig de pacte «no hi ha hagut el treball transversal necessari entre regidories, i fonamental per a la cohesió, l’eficiència i la transparència de la gestió municipal. Això ha generat un ambient negatiu de treball». Tanmateix, un dels dos representants que va obtenir aquest grup municipal, Jordi Rojas, va presentar la seva renúncia a l’acta de regidor en el mateix ple, decebut amb la decisió del trencament.
La respota de l'alcalde
L’alcalde santpedorenc, Agustí Comas, entoma el repte de tirar endavant amb un executiu en minoria el que queda de mandat. En el ple, responia a Sumem lamentant «el trencament i, sobretot, que no en compartim les formes. Tenim maneres de treballar diferents i, com en molts àmbits, després de gairebé 7 anys que hem compartit govern s’ha decidit trencar». En relació amb els suposats incompliments que li retreu Sumem, el batlle responia que «aquest era un govern per a quatre anys, i és al final quan s’ha de fer la valoració de com ha funcionat. El mandat encara no s’ha acabat».
D’altra banda, responia a la resta de forces que «aquí ningú no pressionarà ningú, cadascú serà lliure com fins ara de prendre les seves decisions. Però és cert que la situació ha canviat i que les decisions que es prenguin aquí sí que seran diferents i tothom haurà d’assumir les seves responsabilitats que adquirim com a regidors. Nosaltres seguirem treballant per l’estabilitat institucional. I afrontarem aquesta nova etapa com pertoca, parlant amb tothom, i tothom té les seves responsabilitats». El temps dirà la capacitat de trobar aquests suports i avançar en els projectes pendents.
