Oriol Obradors, navassenc que viu al Regne Unit: "Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge"
És veterinari de cavalls i explica que el que més troba a faltar de Catalunya és "el sol, les muntanyes i tenir els avis a prop"
«Sempre procuro tornar per Patum i per Nadal», explica Oriol Obradors (1983), navassenc establert a Cambridge, on treballa com a veterinari de cavalls. «Viure aquestes festes amb la família significa molt. A Anglaterra no tenen tradicions tan arrelades com el tió», diu. De fet, els seus dos fills, la CeCe i el Roc, de 4 i 2 anys, tenen un tió a Cambridge i un altre a Catalunya. «És difícil quan intenten explicar a l’escola què és el tió, però a tothom li agrada molt», assegura.
Els dos infants van néixer a Anglaterra, on Obradors es va traslladar l’any 2011 després d’estudiar Veterinària i confirmar que el món dels cavalls era la seva vocació. «La meva companya és anglesa i jo volia dedicar-me als cavalls, i aquí hi ha molta tradició. En principi havia de ser per tres anys, però m’hi he acabat quedant», explica. Actualment, treballa al centre Fellowes Farm, situat a Cambridge. «A Catalunya no podria fer aquesta feina, ni pels horaris ni pel sou, i aquí puc tenir una vida familiar molt bona».
Tot i haver-se acostumat als horaris i a la puntualitat anglesa, troba a faltar el sol, les muntanyes dels Pirineus i, sobretot, tenir els avis més a prop. «Tot i això, som afortunats perquè estem a prop de l’aeroport i en dues hores de vol som a Barcelona».
Subscriu-te per seguir llegint
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala