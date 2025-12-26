Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Parc de Nadal arrenca amb èxit a Santpedor, i estarà obert fins al 3 de gener

El recinte compta amb tres espais d'activitats, i enguany trasllada la zona de les famílies a les grades, on hi ha taules i cadires

Un dels espais d'activitats en què es divideix el recinte

Un dels espais d'activitats en què es divideix el recinte / Ajuntament de Santpedor

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Santpedor

El Parc de Nadal El Món del Joc ja ha obert portes al pavelló Rafa Martínez de Santpedor amb una oferta d'activitats per a infants i joves de 0 a 14 anys. Després de les primeres entrades d'aquesta setmana, continuarà obert aquest dissabte, dilluns i dimarts, i també els dies 2 i 3 de gener, entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre.

Enguany, l'espai es divideix en tres zones de joc. La zona infantil inclou una ludoteca, jocs creatius i inflables. Hi ha una zona d'esports, on es pot jugar a futbol 3x3, i on també hi ha inflables per jugar a futbol i bàsquet. Finalment, la zona multiesport compta amb un WipeOut i amb el joc d'equilibris Eliminator, a banda de jocs d'aventura i interactius.

Com a novetat, enguany la zona de les famílies es trasllada a les grades, amb taules i cadires. A més, els nens de fins a 6 anys podran anar acompanyats d'un adult dins de la pista.

El preu d'un dia és de 5 euros, i l'abonament de 3 dies, en costa 12.

