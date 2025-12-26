El Parc de Nadal arrenca amb èxit a Santpedor, i estarà obert fins al 3 de gener
El recinte compta amb tres espais d'activitats, i enguany trasllada la zona de les famílies a les grades, on hi ha taules i cadires
El Parc de Nadal El Món del Joc ja ha obert portes al pavelló Rafa Martínez de Santpedor amb una oferta d'activitats per a infants i joves de 0 a 14 anys. Després de les primeres entrades d'aquesta setmana, continuarà obert aquest dissabte, dilluns i dimarts, i també els dies 2 i 3 de gener, entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre.
Enguany, l'espai es divideix en tres zones de joc. La zona infantil inclou una ludoteca, jocs creatius i inflables. Hi ha una zona d'esports, on es pot jugar a futbol 3x3, i on també hi ha inflables per jugar a futbol i bàsquet. Finalment, la zona multiesport compta amb un WipeOut i amb el joc d'equilibris Eliminator, a banda de jocs d'aventura i interactius.
Com a novetat, enguany la zona de les famílies es trasllada a les grades, amb taules i cadires. A més, els nens de fins a 6 anys podran anar acompanyats d'un adult dins de la pista.
El preu d'un dia és de 5 euros, i l'abonament de 3 dies, en costa 12.
