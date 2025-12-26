Suspenen la Nit Viva de Fonollosa, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
Els organitzadors dels dos esdeveniments han anunciat les cancel·lacions aquest divendres davant la previsió de mal temps en les pròximes hores
El temporal de llevant que aquests dies està afectant Catalunya ha obligat a suspendre les dues sessions de la Nit Viva de Fonollosa que hi havia previstes per a aquest divendres a la tarda, i també la representació del Pessebre Vivent de Sant Fruitós de Bages, que s’havia programat per a demà dissabte, també a la tarda.
Els organitzadors, tant de Fonollosa com de Sant Fruitós, han informat de les cancel·lacions aquest mateix divendres, tenint en compte les previsions de pluja que es mantenen en les properes hores i les condicions en què es troba el terreny on s’havien de fer els pessebres per l’aigua acumulada.
La Nit Viva, que recrea la vida a pagès de fa més d'un segle en format pessebre, estrenava les funcions d’enguany aquest divendres, amb dues sessions, 1/4 de 7 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre. En un comunicat a través de les xarxes, el Grup de teatre Falta Gent i l’Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa han anunciat la suspensió de les dues representacions per motius meteorològics, i han informat que en els propers dies es retornaran els diners de les entrades a qui les havia comprades. Així mateix, i davant les previsions de millora progressiva del temps, es preveu que es puguin celebrar les altres funcions previstes aquest cap de setmana, també a 1/4 de 7 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre tant dissabte com diumenge.
Per la seva banda, Sant Fruitós muntava enguany per primer cop en molts temps un Pessebre Vivent a l’aire lliure dins el nucli urbà, a càrrec de l’esbart Som Riu d’Or, conjuntament amb l’Elenc Teatral dels Pastorets, i amb la col·laboració de l’Ajuntament, de veïns i veïnes, i d’entitats locals. S’havia programat per a aquest dissabte de 6 de la tarda a 9 del vespre al barri de la Sagrera, però també se n’ha anunciat la suspensió per motius meteorològics, tenint en compte les pluges dels darrers dies i les previsions per a demà a la tarda.
Tanmateix, l’organització ha anunciat que està estudiant l'opció de poder traslladar el Pessebre Vivent a una altra data. L'organització ha avançat la possibilitat que es pugui fer el diumenge 4 de gener, però encara està per confirmar perquè tot dependrà de la disponibilitat dels figurants aquell dia.
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut