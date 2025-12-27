Abril: El mes de l'esclat de la devoció per la Moreneta
ANUARI 2025: El Montserrat mil·lenari es projecta cap al futur
Durant 15 mesos, el santuari i el seu entorn s’han transformat en la plaça Major de Catalunya, per on s’han desenvolupat gairebé 1.300 iniciatives
Durant 15 mesos, Montserrat ha estat molt més del que Montserrat ja és habitualment. Epicentre, punt de referència, símbol. Durant més d’un any, l’abadia i el seu entorn, sobretot les seves places, s’han convertit en la plaça Major de Catalunya, per on han desfilat i s’han mostrat centenars d’expressions culturals, tradicionals, musicals, esportives i religioses, representatives de la pluralitat del país. Es complia així un dels grans objectius plantejats per la comunitat benedictina quan projectava el magne esdeveniment que ha propiciat tot això: la commemoració del mil·lenari de la fundació de l’abadia i l’assentament d’una comunitat de monjos benedictina que mai no hi ha deixat de ser.
Unes xifres i unes paraules per intentar condensar el que ha estat aquesta efemèride. Al llarg d’aquests 15 mesos (del 7 de setembre del 2024, amb l’acte inaugural, fins al 8 de setembre quan se’n va fer la clausura), l’abadia i el seu entorn ha estat escenari de prop de 1.300 activitats de l’índole més diversa, promogudes per entitats, associacions i institucions. Iniciatives que, per si soles, es calcula que han portat al santuari unes 600.000 persones (afegides a la mobilitat turística habitual). Ha estat un mil·lenari que ha partit del passat, de la història acumulada i commemorada, però que s’ha celebrat essencialment des del present, del que Montserrat suposa avui dia i de tot allò que l’envolta i li dona sentit. I, encara més, que ha servit per parlar de futur.
«Jo dic que no acabem un mil·lenari, sinó que comencem el segon. I pensem i treballem en aquesta idea: Montserrat hi és, i Montserrat vol estar present a la societat, Montserrat vol estar al costat de la gent [...] No ho ha deixat de fer mai, però el mil·lenari ha sigut una ocasió per rellançar-ho. I no perquè s'acabi un mil·lenari, sinó perquè continuï, almenys, uns mil anys més». Així ho expressava Bernat Juliol, majordom i sotsprior de la comunitat que n’ha portat les regnes com a comissari, en una entrevista concedida a Regió a les portes de la clausura de la celebració. De fet, Juliol resumia molt bé en aquella entrevista el que per a la comunitat ha estat un esdeveniment en el qual es treballava des de principi de segle, quan es va posar en marxa la Fundació Montserrat 2025.
«Quan, el 2020, vam començar a treballar per definir el programa i ens vam plantejar com volíem que fos, la comunitat vam aprovar un document que ho definia i la dimensió popular n’era un aspecte. Aquesta idea que hem manifestat des del principi, que Montserrat fos durant aquests 15 mesos la plaça major de Catalunya. I això s’ha complert plenament».
Gegants, sardanistes, castellers, falconers, bandes musicals, trabucaires, corals, escudellers... i així fins a una llista inacabable de representacions del món associatiu i cultural han desfilat per aquest espai en una representació infinita del país que Montserrat aixopluga. I la plaça de Major de Catalunya concentrada a Montserrat va tenir el seu punt àlgid: el 27 d’abril del 2025, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. Aquell dia, la imatge de la Moreneta va sortir per primer cop en aquest segle a les places exteriors per presidir la missa conventual, en un acte que va congregar milers de persones i, sobretot, molta devoció.
«Per mi, el més bonic és el conjunt de moments en els quals s'ha vist la vida de comunitat. I no parlo només de la comunitat monàstica, sinó de la comunitat de la gent que ha pujat a Montserrat. D'aquests moments n'hem tingut durant tot l'any. Per mi han sigut, com a comissari, els més emocionats, perquè veus aquesta vida de la il·lusió, de la comunitat, del treballar junts, de fer projectes conjuntament. Però si he d’escollir un moment especialment representatiu és el de la diada del 27 d'abril, amb les places plenes i la gent emocionada, plorant al voltant de la imatge de la Mare de Déu. Per mi, això és viure en comunitat», expressava també Bernat Juliol fent una mirada enrere.
En aquest mil·lenari, Montserrat ha fet volar drons que han enlairat la Moreneta el cel de l’abadia; ha fet conversar l’abat actual amb un abat del 3025; i ha posat el punt final amb un ‘Te Deum’, un cant religiós d’agraïment. Tecnologia i tradició han conviscut i s’han barrejat en aquest propòsit continu de celebrar la història i aposta inequívoca pel futur. La fórmula que el comissari del mil·lenari manifestava com a ‘secret’ d’aquesta trajectòria: «Has de tenir molt clar qui ets, quina és la teva identitat. Has de tenir molt clar quins són els valors que tu vius i vols representar. I, a la vegada, has de saber en cada moment estar al dia de la societat, no quedar enrere, sense perdre la teva essència, sense perdre el teu ADN».
I un mil·lenari que, en definitiva, ha ressituat Montserrat allà on ha estat pràcticament sempre. En un punt de referència. «Crec que ha sigut una oportunitat per dinamitzar-ho, per potenciar-ho i per augmentar aquest dinamisme de Montserrat. Crec que sí que s'ha accentuat i s'ha potenciat allò que crec que Montserrat no ha deixat de ser mai. De tenir aquesta dimensió, començant per la religiosa, però també en tots els àmbits de la cultura, de la societat, i d'aquesta dimensió més popular. No ho ha deixat de fer mai, però el mil·lenari ha sigut una ocasió per rellançar-ho», concloïa Bernat Juliol.
Visita reial amb regust amarg
El mil·lenari de Montserrat va tenir un contrapunt estrany. El 23 de juny, els reis Felip VI i Letizia van visitar l’abadia en un acte estrany, no prèviament agendat i que semblava posat amb calçador. De fet, va ser un esdeveniment que va motivar protestes i mobilitzacions de sectors independentistes, i que sense que mai s’expressés públicament va generar incomoditats.
De fet, aquelles mostres de rebuig de l’àmbit independentista, tot i no ser massives, van acabar creant prou problemes, com a mínim d’imatge, perquè a ultimíssima hora es decidís un canvi en l’operatiu d’arribada, que va fer que els reis haguessin d’arribar al monestir lluny d’aclamacions, per la porta del darrere.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut