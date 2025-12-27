Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tornen a suspendre la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent de Torres de Fals per la pluja

L'organització de Nit Viva ha anunciat que es retornaran els diners de les entrades

Una de les escenes de la Nit Viva de Fonollosa de l’edició passada

Una de les escenes de la Nit Viva de Fonollosa de l’edició passada / Arxiu/Oscar Bayona

Laia Bodro

Més cancel·lacions de pessebres i representacions nadalenques a causa de la llevantada. Nit Viva de Fonollosa ha anunciat que suspèn les dues sessions d'aquest dissabte per motius meteorològics, però manté les representacions per al diumenge, confiant en una millora de les previsions del temps.

L'organització ha comunicat que es retornaran els diners de les entrades d'aquest dissabte, ja que no es preveu que es facin les representacions cap altre dia. Les persones que van comprar entrades rebran automàticament l'import durant els pròxims dies.

El Pessebre Vivent de Torres de Fals també ha suspès la representació per aquest dissabte.

A causa del mal temps d'aquest Nadal, són molts els pessebres i representacions que s'han suspès per la pluja. El passat divendres es van suspendre les representacions de Nit Viva de Fonollosa, i els pessebres vivents de Torres de Fals i Sant Fruitós de Bages.

