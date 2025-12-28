Sant Salvador de Guardiola vol ser un referent cicloturista del Bages
El projecte «Guardiola Bike» impulsa 6 rutes per fer en bicicleta adaptades a diferents nivells i públics, que recorren el terme municipal
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, a través de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme, treballa en el projecte «Guardiola Bike», una iniciativa que vol donar a conèixer i promoure el potencial cicloturista del municipi. El projecte proposa un total de 6 rutes per fer en bicicleta adaptades a diferents nivells i públics, que recorren el terme municipal i permeten descobrir els seus paisatges, camins i entorns naturals. D’aquesta manera, el municipi vol posicionar-se com a referent cicloturista del Bages.
«Guardiola Bike» és un projecte de dinamització econòmica i desenvolupament local centrat en la bicicleta. El propòsit és, segons el consistori, contribuir a desenvolupar un model turístic sostenible a Sant Salvador de Guardiola, amb l’objectiu de convertir la bicicleta en un dels motors per al turisme sostenible i l’economia local. De la mateixa manera, es vol posicionar el municipi com a punt de trobada en l’àmbit del cicloturisme, tenint en compte que disposa d’un entorn natural i un paisatge divers, amb zones muntanyoses, boscos mediterranis i vistes espectaculars a Montserrat. A més, compta una gran riquesa patrimonial.
Una xarxa de 6 rutes
La iniciativa inclou una xarxa de rutes adaptades a diferents perfils. Els diferents recorreguts són: «Masies amb història», per descobrir alguns dels masos més emblemàtics; «Els paisatges de Guardiola», que permet gaudir de l’entorn amb la muntanya de Montserrat de fons; «Montserrat des del Montgròs», una ruta circular que passa pel cim del Montgròs; «Salelles, aigua i vi», per viure l’entorn vitivinícola de la zona; «Els tresors de la Riera», que recórrer camins entre vinyes i marges de pedra seca i, finalment, «Pedres i aigua del Geoparc», per descobrir la història geològica de la Catalunya Central.
Paral·lelament, Sant Salvador de Guardiola treballa conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages en un projecte cicloturista de més gran abast, que pretén situar la comarca com a destinació de referència pel turisme de bicicleta.
Promoció a Barcelona
Per tal d’arribar al públic potencial de l’àrea metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament ha posat en marxa una acció publicitària pròpia amb la instal·lació d’un tòtem lluminós a una de les estacions de metro més transitades de la Diagonal. Aquesta campanya se suma a la difusió que ja duen a terme Bages Turisme i el Consell Comarcal.
Amb aquest impuls, Sant Salvador de Guardiola aspira a consolidar-se com un referent cicloturista del Bages, aprofitant la proximitat amb Barcelona i vinculant el cicloturisme amb altres actius del territori com l’enoturisme, la gastronomia i el turisme rural. Totes les rutes es poden consultar al web municipal de turisme: santsalvadordeguardiolaturisme.cat.
