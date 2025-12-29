Balsareny reurbanitzarà el tram de passeig del carrer Carrilet per dignificar-lo
Les obres, que es faran després de Traginers, substituiran l’actual sauló per un de més sòlid i permeable, l’enjardinament es farà amb plantes autòctones, i es renovarà el mobiliari
Com a resposta a una petició feta pels veïns de la zona, l’Ajuntament de Balsareny reurbanitzarà el passeig que hi ha en un tram del carrer Carrilet, entre l’institut-escola i la rotonda que comunica la zona industrial i la carretera de Moià, «per endreçar i dignificar una àrea que s’ha anat degradant amb el temps», fins al punt de dificultar la mobilitat tant de vianants com de vehicles, apunta l’alcalde del municipi, Isidre Viu.
Es tracta d’una obra menor, que s’aproxima als 40.000 euros i que finançarà íntegrament l’Ajuntament, però que es considera «necessària» en una zona de trànsit abundant perquè és un punt d’enllaç amb l’institut-escola, i per on també passen camions que van cap a la zona industrial. Així mateix, és un punt molt concorregut durant la Festa dels Traginers, per la qual cosa els treballs no començaran fins que s’hagi celebrat l’edició del 2026, el pròxim mes de febrer. Un cop iniciats, s’espera que durin un parell de mesos, durant els quals «haurem d’estudiar com organitzem el trànsit en aquest carrer» diu l’alcalde, si bé, d’entrada, la intenció és treballar primer a una banda i després a l’altra perquè l'afectació de la circulació sigui la mínima possible.
Actualment, el terra d’aquest passeig és fet de sauló, i quan plou, «l’aigua l’arrossega» cap als vials que envolten el passeig amb el risc que vianants i vehicles rellisquin, explica Viu. Per això es col·locarà un sauló fet d’un material més sòlid i permeable, de manera que ja no s’arrossegarà la sorra cap als costats. Per altra banda, es mantindrà l’arbrat existent, però se substituiran els arbustos que confinen el passeig i que fan de barrera amb els vials de circulació del trànsit, per plantes autòctones, bàsicament espígol i romaní. I és que, part dels arbustos actuals s’han mort, en alguns casos molesten per circular, i el seu mal estat afavoreix la proliferació d’insectes a l’estiu.
Finalment, es canviaran les fonts ornamentals i els bancs per uns de nous perquè el mobiliari actual s’ha fet malbé. Més endavant, no es descarta plantar algun arbre més, diu l’alcalde.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge