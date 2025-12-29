Una Nit Viva excepcional per la pluja tanca amb més de 700 visitants
L’edició d’enguany s’ha reduït a dues úniques sessions, aquest diumenge, de les sis previstes
Fonollosa ha pogut salvar in extremis i en l’últim dia les representacions de la Nit Viva d’enguany, que recreen la vida a pagès de fa més d’un segle en format de pessebre vivent, però que en aquesta edició s’han vist perjudicades pel mal temps, que ha fet anul·lar més de la meitat de les sessions. La pluja continuada va obligar a suspendre les del dia de Sant Esteve i les de dissabte, i el públic tan sols ha pogut gaudir de l’espectacle en les dues funcions d’aquest diumenge a la tarda, amb unes 720 entrades venudes.
Malgrat la situació «excepcional» que s’ha viscut enguany, la valoració és positiva perquè «l’hem pogut acabar fent, després de tantes setmanes de feina i d’hores a l’Ajuntament per preparar-ho tot», apunta Eloi Hernàndez, com a coordinador de l’espectacle que organitzen el Grup de Teatre Faltagent i l’Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa. Tret d’un parèntesi els anys de la pandèmia, la Nit Viva se celebra cada Nadal des del 2007, «i mai ens havíem trobat en una situació com aquesta», assegura Hernàndez, perquè, com a màxim, s’havien hagut de suspendre les funcions d’un dia per la pluja del moment. Aquesta vegada, han estat quatre de sis que no s’han pogut fer, i això ha fet reduir les visites que hauria tingut en global, tot i que les 720 persones que hi va haver diumenge són un èxit, afegeix Hernàndez, tenint en compte que el diumenge sol ser un dia més aviat fluix, a diferència del dia de Sant Esteve, que és de gran afluència. Enguany, les entrades ja venudes per Sant Esteve i per dissabte es retornaven, però hi havia ganes de Nit Viva, fins al punt que «hi ha gent que va recomprar dues vegades les entrades i va venir a la sessió de diumenge».
Una feina a correcuita
Després de les dues cancel·lacions anunciades hores abans de les funcions per mirar fins a l'últim moment si l’espectacle encara es podria salvar, el canvi de temps d’aquest diumenge va animar l’organització, figurants i participants, a posar-se a treballar a correcuita per tenir-ho tot a punt de cara a les dues sessions d'1/4 de 7 de la tarda i 2/4 de 8 del vespre.
«Va ser un repte perquè el terreny no estava en bones condicions», apunta Hernàndez, de manera que es van haver d’habilitar passarel·les a les zones més enfangades i es van escampar estelles i serradures a les escales i als llocs on hi havia més risc de relliscar. A més, calia muntar la major part de les escenes, tenint en compte que «els objectes més grossos i delicats», com la tartana, els carros, o altres elements «no els podíem deixar a la intempèrie i que es mullessin».
A la Nit Viva hi participen prop de 200 persones, que recreen 40 escenes pels carrers i interiors de les cases del Raval del Sastre de Fonollosa. Enguany, com a novetat, s’incorporava l’escena de l’apicultor, al costat d’altres de ja tradicionals com la premsa d’oli i el celler, l’escola, el mercat, la festa major, o la matança del porc.
