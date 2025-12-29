Sant Fruitós trasllada al diumenge 4 de gener el Pessebre Vivent suspès per la pluja
L'espectacle mantindrà el recorregut previst pel barri de la Sagrera, i es podrà veure de 6 de la tarda a 9 del vespre
Si aquesta vegada el temps ho permet, Sant Fruitós acollirà el pròxim diumenge 4 de gener el Pessebre Vivent que s'havia d'haver fet dissabte, però que es va haver de suspendre per la pluja. Així ho han confirmat fonts de l'organització, que va a càrrec de l'esbart Som Riu d'Or i l'Elenc Teatral dels Pastorets, en col·laboració amb l'Ajuntament, entitats, i veïns i veïnes del poble.
Es tracta del primer Pessebre Vivent que s'ha programat a l'aire lliure pels carrers del nucli després de molts anys, i del qual s'ha previst una única sessió. S'havia de fer dissabte, però el dia abans l'organització ja va anunciar a través de les xarxes que cancel·lava la funció per les inclemències meteorològiques, amb previsió de pluja per al cap de setmana i amb el terreny moll i enfangat per la que ja havia caigut. Després d'estudiar possibles opcions, se li ha buscat una nova data, per al 4 de gener, respectant l'horari que ja hi havia previst, de 6 de la tarda a 9 del vespre.
L'espectacle es concentrarà al barri de la Sagrera de Sant Fruitós, amb un recorregut aproximat d'un quilòmetre que començarà a l'entrada del poble venint de la Rosaleda pel Camí dels Corrals, vora el Riu d'Or, des d'on els visitants es dirigiran cap a la Sagrera. Al llarg d'aquest itinerari, s'oferiran 14 escenes tradicionals amb recreacions del naixement i d'oficis antics, entre altres. A més, mitjançant la lectura d'uns codis QR, es podrà accedir a informacions sobre les escenes i les músiques a través del telèfon mòbil.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès