Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Sant Fruitós trasllada al diumenge 4 de gener el Pessebre Vivent suspès per la pluja

L'espectacle mantindrà el recorregut previst pel barri de la Sagrera, i es podrà veure de 6 de la tarda a 9 del vespre

El Pessebre Vivent de Sant Fruitós es farà pel barri de la Sagrera

El Pessebre Vivent de Sant Fruitós es farà pel barri de la Sagrera / Arxiu | Ajuntament de Sant Fruitós

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Sant Fruitós de Bages

Si aquesta vegada el temps ho permet, Sant Fruitós acollirà el pròxim diumenge 4 de gener el Pessebre Vivent que s'havia d'haver fet dissabte, però que es va haver de suspendre per la pluja. Així ho han confirmat fonts de l'organització, que va a càrrec de l'esbart Som Riu d'Or i l'Elenc Teatral dels Pastorets, en col·laboració amb l'Ajuntament, entitats, i veïns i veïnes del poble.

Es tracta del primer Pessebre Vivent que s'ha programat a l'aire lliure pels carrers del nucli després de molts anys, i del qual s'ha previst una única sessió. S'havia de fer dissabte, però el dia abans l'organització ja va anunciar a través de les xarxes que cancel·lava la funció per les inclemències meteorològiques, amb previsió de pluja per al cap de setmana i amb el terreny moll i enfangat per la que ja havia caigut. Després d'estudiar possibles opcions, se li ha buscat una nova data, per al 4 de gener, respectant l'horari que ja hi havia previst, de 6 de la tarda a 9 del vespre.

L'espectacle es concentrarà al barri de la Sagrera de Sant Fruitós, amb un recorregut aproximat d'un quilòmetre que començarà a l'entrada del poble venint de la Rosaleda pel Camí dels Corrals, vora el Riu d'Or, des d'on els visitants es dirigiran cap a la Sagrera. Al llarg d'aquest itinerari, s'oferiran 14 escenes tradicionals amb recreacions del naixement i d'oficis antics, entre altres. A més, mitjançant la lectura d'uns codis QR, es podrà accedir a informacions sobre les escenes i les músiques a través del telèfon mòbil.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents