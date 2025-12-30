Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cardona prohibeix la col·locació de cartells i pancartes a les façanes

La mesura, segons detallen fonts municipals, té com a objectiu preservar el paisatge urbà

Una de les cartelleres que es poden utilitzar per a la difusió d'actes

Una de les cartelleres que es poden utilitzar per a la difusió d'actes / AJUNTAMENT DE CARDONA

David Bricollé

David Bricollé

Cardona

L’Ajuntament de Cardona ha aprovat un ban municipal que prohibeix la col·locació, penjada o fixació de cartells, pancartes, banderoles o qualsevol altre element de caràcter propagandístic o publicitari a les façanes dels edificis del municipi, tant de titularitat pública com privada. Aquesta mesura ja ha entrat en vigor des de final d'aquest mes de desembre. A partir d’aquesta iniciativa, la difusió d’informació o publicitat només es podrà fer a través dels espais específicament habilitats per l’Ajuntament, com ara les cartelleres oficials, o bé mitjançant autorització prèvia dels serveis municipals competents.

La mesura, segons detallen fonts municipals, té com a objectiu preservar el paisatge urbà, garantir el manteniment i la seguretat dels immobles i evitar la instal·lació d’elements no autoritzats visibles des de la via pública.

L’incompliment d’aquesta normativa comportarà la retirada immediata dels elements col·locats indegudament i la possible incoació d’un expedient sancionador, d’acord amb el règim d’infraccions i sancions previst a l’ordenança municipal vigent.

Amb aquesta mesura, subratllen fonts del consistori vol fomentar una imatge urbana ordenada i respectuosa amb l’espai públic, alhora que garantir una convivència adequada al municipi.

El ban es fonamenta en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en l’article 9.3 de l’Ordenança de convivència i ús de la via pública de Cardona.

