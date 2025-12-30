El Centre Excursionista del Bages puja el pessebre al cim de Collbaix
La representació d'enguany ha estat dissenyada per un membre de l'Associació Pessebrista de Manresa
Regió7
Manresa
Seguint la tradició des de l’any 1963, el Centre Excursionista Comarca de Bages va instal·lar per la vigília de Nadal un pessebre al cim de Collbaix. Aquesta activitat s’ha convertit en una tradició arrelada al territori, amb una llarga trajectòria que s’ha mantingut sense interrupció fins a l’actualitat gràcies a l’esforç col·lectiu. El pessebre que aquest any ha construït un membre de l’Associació Pessebrista de Manresa romandrà a Collbaix fins passades les festes nadalenques.
