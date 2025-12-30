Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Forat parc de l'AgullaRobatori CastellbellHapoel - BaxiMor Carme SolervicensVaga d'agricultorsPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Centre Excursionista del Bages puja el pessebre al cim de Collbaix

La representació d'enguany ha estat dissenyada per un membre de l'Associació Pessebrista de Manresa

La tradicional pujada del pessebre al Collbaix aplega desenes d'aficionats a la muntanya

La tradicional pujada del pessebre al Collbaix aplega desenes d'aficionats a la muntanya / CENTRE EXCURSIONISTA DEL BAGES

Regió7

Manresa

Seguint la tradició des de l’any 1963, el Centre Excursionista Comarca de Bages va instal·lar per la vigília de Nadal un pessebre al cim de Collbaix. Aquesta activitat s’ha convertit en una tradició arrelada al territori, amb una llarga trajectòria que s’ha mantingut sense interrupció fins a l’actualitat gràcies a l’esforç col·lectiu. El pessebre que aquest any ha construït un membre de l’Associació Pessebrista de Manresa romandrà a Collbaix fins passades les festes nadalenques.

TEMES

Tracking Pixel Contents