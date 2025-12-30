El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: "Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada"
La Mónica, una barcelonina establerta al Bages, va convertir-se en una de les protagonistes de l'especial nadalenc de Quim Masferrer per a 3Cat
No va poder-se contenir. La celebració d'una dona quan Quim Masferrer va triar un manresà per fer balanç del 2025 en la gravació del Monòleg de l’Any de 3Cat va delatar-la. En sentir que hi havia representació de la Catalunya central entre el públic, una assistent a poques files de distància del bagenc va començar a aplaudir i va cridar l'atenció del presentador. La Mónica, una barcelonina establerta a Navarcles, va acabar convertint-se en una de les protagonistes de la gala per la naturalitat i l'optimisme amb què va relatar la duresa d'una vida marcada per una malaltia i tres transplantaments de ronyó.
La reacció de la dona va espantar el presentador. En preguntar-li per què havia aplaudit, ella va justificar que és veïna de Navarcles des de fa set anys, i "Manresa està al costat de Navarcles". "Si anèssim aplaudint els pobles del costat dels nostres, no acabariem mai", va dir Masferrer resignat. Tot i això, el seu gest va fer que Masferrer canvies de parer i talles la conversa amb el manresà abans de pràcticament començar-la. "Ara m'interessa més ella", va dir el presentador, que enguany s'ha posat al capdavant del monòleg de Cap d’Any com a relleu d'Andreu Buenafuente amb un format similar al del seu espectacle Bona Gent, que ha portat en més d'una ocasió a la Catalunya central.
Un 2025 complicat
En demanar-li quina nota posaria al 2025, la bagenca va fer baixar la mitjana de plató amb contundent "2 o un 3". La Mónica va explicar que va començar l’any a urgències i que, tot i trobar-se "bé", pateix una malaltia renal que l’obliga a seguir un tractament de diàlisi. "Faig diàlisi domiciliària", va detallar. "No ha estat un dels meus millors anys", va confessar.
La navarclina va mostrar-se esperançada per al 2026, atès que està en llista d'espera per a rebre un transplantament de ronyó i confia que pugui arribar en els pròxims mesos. Tot i això, aquest procès no serà nou per a la Mónica. "Serà la tercera vegada que em sotmeto a aquesta operació", va explicar. El testimoni de la bagenca va servir per posar sobre la taula la realitat de les persones que, com ella, esperen un òrgan. "No se sap mai quan pot arribar. Em poden trucar en qualsevol moment i si és així, hauré de sortir corrents", va detallar.
La Mónica conviu amb la malaltia des de l'adolescència. "M'ho van detectar als 14 anys", va comentar. Tantateix, no ha perdut la força ni l'optimisme. "Tot i posar-li una nota baixa al 2025, et veig positiva", va llorar Masferrer. "Si no ho fos, on estaria?", es preguntava la bagenca. "Sempre intento veure l'ampolla mig plena", va reflexionar. "L'any vinent millorarà", va cloure la Navarclina, que va rebre l’escalf de la resta del públic en forma d’un llarg i emotiu aplaudiment.
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir