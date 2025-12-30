Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els diroames de pessebre d’Ignasi Ferrer encisen Navarcles durant les festes de Nadal

En les representacions que el creador ha instal·lat als baixos de casa seva, al carrer Monestir, s'hi pot veure l'aeri de Montserrat en funcionament

L'aeri de Montserrat en un dels diorames

Jaume Grandia

Manresa

Els veïns de Navarcles poden gaudir aquestes festes de Nadal de la col·lecció de diorames de pessebre que el navarclí Ignasi Ferrer té instal·lada als baixos de casa seva, al carrer Monestir. Ferrer va començar a crear pessebres pels seus fills, i després per la residència i per la parròquia del poble. Ara presenta tota una col·lecció d’una quinzena de diorames, on a banda dels moviments dels pastors, els àngels, els balls de dimonis, i els reis anant i venint del portal, també si pot contemplar l’aeri de Montserrat en funcionament.

