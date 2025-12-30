Interns convertits en Reis Mags, mòduls decorats i amics invisibles: així es viuen les festes dins la presó
Tant a Lledoners com a Brians 1 i 2, els presos han participat en un munt d'activitats de Nadal i han gaudit d'àpats tradicionals d'aquestes dates, com els canelons, l'escudella i el tortell
Nadal és sinònim de reunions, grans menjars i activitats especials, inclús dins la presó. Tot i que d'una forma diferent, les persones privades de llibertat també celebren les festes. I tant és així que durant aquest desembre, i fins a principis de gener, els reclusos de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Bages) i Brians 1 i 2 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) han guarnit les cel·les, alguns s'han convertit en Reis Mags i d'altres, fins i tot, han participat en amics invisibles. Els menús d'aquestes dates també han estat especials i, per descomptat, no hi han faltat els canelons, l'escudella ni el tortell de Reis.
La rutina als centres penitenciaris de la Catalunya central s'ha vist embriagada per l'esperit nadalenc i, per això, s'hi han organitzat innombrables activitats típiques d'aquestes dates, tot i que algunes poden resultar sorprenents. Brians 2, per exemple, ha acollit la seva pròpia cursa del Pare Noel, en què un màxim de sis interns de cada mòdul han competit en una prova de velocitat, i, fins i tot, ha convertit el seu poliesportiu en una autèntica fira de paradetes de Nadal on es podien fer diferents tallers de manualitats.
En aquesta línia de crear un ambient festiu, altres activitats habituals en els centres penitenciaris són els concursos de decoració dels mòduls. Tots tres han acollit el seu, en què els reclusos de cada secció han unit esforços per guarnir els espais comuns amb tota mena de motius nadalencs. A més, posteriorment, un jurat ha valorat les diferents propostes i n'ha determinat les guanyadores en funció del resultat i el seu grau de creativitat.
Els Reis de l'Orient, per la seva banda, també faran parada per les presons, en algun cas, abans de repartir il·lusió pels carrers amb les cavalcades de 5 de gener i, en d'altres, alguns dies després. La particularitat és que, tant a Brians 2 com a Lledoners, seran els mateixos interns qui encarnaran els tres savis. En el centre del Baix Llobregat, els reclusos que van voler es van presentar a un càsting per posar-se en la pell d'en Melcior, Gaspar i Baltasar i els escollits són els que aquest 2 de gener es posaran les seves barbes i lluiran les seves robes. En el del Bages ho faran de la mateixa manera, tot i que el 10 de gener. De fet, l'arribada dels màgics serà dinamitzada pels membres del grup de teatre del mateix centre.
I els regals tampoc hi han faltat. Els interns de la UIC (la Unitat d'Intervenció Compensatòria, per a interns amb vulnerabilitats o dificultats significatives) de Brians 1 s'han intercanviat detalls amb un amic invisible i els de Lledoners han rebut han rebut lots de Nadal.
El component religiós també ha tingut cabuda en la celebració de les festes i, per això, els reclusos que van voler van poder assistir a la missa del Gall, el 24 de desembre. En el cas de Lledoners, tot i que la van fer a la tarda i no en l'horari tradicional, proper a la mitjanit, la cerimònia va ser presidida pel Bisbe de Vic, Romà Casanova, i va comptar amb l'acompanyament d'un cor instrumental per amenitzar-la.
Esports, karaoke i lectura
Per fomentar l’oci, els centres penitenciaris de la regió també han organitzat tota mena de tornejos, com ara de futbol, bàsquet, voleibol, ping-pong, escacs i, fins i tot, de les dames i el dominó.
En els seus programes hi ha altres propostes més enfocades al gaudi, com la sessió de karaoke o el bingo musical que es fan a Brians 1 i 2, respectivament. I també n’hi ha d’altres que apel·len més a la reflexió, com podria ser l’arbre dels desitjos, en què cada pres n’escriu un en un paper per a després enganxar-lo a l’estructura o bé les sessions de cinema i el club de lectura de Lledoners.
En aquest darrer cas, el llibre escollit ha estat «El món ample» de Pierre Lemaitre, publicat el 2022. El relat narra les aventures d’una família propietària d’una fàbrica de sabons a Beirut; una història que entrellaça trames amoroses amb tèrbols negocis, la corrupció dels governs i també qüestions més dures com els crims.
