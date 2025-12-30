El projecte d’acompanyament a les persones amb fibromiàlgia s’estén a l'atenció primària de la Catalunya Central
La iniciativa, que es va iniciar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, s'amplia als CAP del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès per oferir un servei més proper i integral
Els centres d’atenció primària (CAP) de la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès) s’han sumat al projecte d’acompanyament a les persones amb fibromiàlgia que va posar en marxa la Fundació Althaia i que, inicialment, només s’oferia a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. L’objectiu d’incorporar la xarxa de centres d’atenció primària al projecte permet millorar la qualitat de vida dels pacients i reforçar la coordinació entre l’atenció primària i l’hospitalària.
La iniciativa, impulsada des de finals de l’any passat, pretén estandarditzar el maneig assistencial i multidisciplinari de la fibromiàlgia i oferir una atenció més propera, integral i coordinada a les persones que pateixen aquesta malaltia. L’objectiu és que puguin fer-ne el seguiment al seu centre d’atenció primària, cosa que els evitarà desplaçaments a l’hospital i contribuirà a reduir les llistes d’espera.
Per dur a terme el projecte, els equips d’atenció primària seleccionen pacients diagnosticats de fibromiàlgia i els proposen participar en un grup multidisciplinari de 12 setmanes de durada, en el qual es faran 24 sessions, majoritàriament, al seu CAP de referència. Al llarg del programa hi intervenen professionals de medicina i infermeria –que són referents de fibromiàlgia dels equips–, fisioterapeutes, referents de benestar emocional, dietistes-nutricionistes, treballadors socials i també farmacèutics, que ofereixen als pacients tallers diversos sobre autocura i benestar emocional, farmacologia, nutrició, exercici terapèutic, tramitació d’ajudes, entre altres.
Aquest programa impartit a l’atenció primària s’ha elaborat conjuntament amb el Servei de Reumatologia d’Althaia, que és qui porta a terme les sessions hospitalàries juntament amb altres professionals, entre els quals hi ha fisioterapeutes i psicòlegs clínics.
Impacte personal, familiar, laboral i social
La fibromiàlgia és una malaltia crònica caracteritzada per dolor musculoesquelètic generalitzat i que s’associa sovint a una sensibilització augmentada, fatiga, alteracions del son i dificultats cognitives. Pot afectar significativament la qualitat de vida de les persones que la pateixen i tenir un important impacte personal, familiar, laboral i social. És per això que requereix un enfocament multidisciplinari que combini el tractament mèdic, el suport emocional, l’exercici terapèutic i la promoció d’hàbits saludables.
Aquests grups ja han ajudat a millorar la qualitat de vida d’unes 240 persones de la Catalunya Central que pateixen fibromiàlgia. Actualment, hi ha grups actius als CAP d’Artés, Sallent, Santpedor, Súria, Cardona, Manresa (Plaça Catalunya, Sagrada Família i Barri Antic), Sant Vicenç de Castellet, Navàs, Moià i Berga.
Avaluació dels grups multidisciplinaris
A Catalunya, la fibromiàlgia és la síndrome de sensibilització més freqüent, amb una prevalença estimada de 308 casos per 10.000 habitants. Malgrat que en els darrers anys s'està investigant a fons aquesta malaltia, encara hi ha moltes incògnites sobre les seves causes i els mecanismes que influeixen en el seu desenvolupament.
La fibromiàlgia és més freqüent en la franja d’edat de 56 a 65 anys i afecta fins a 4 vegades més dones que homes. Aquesta desigualtat de gènere pot estar relacionada amb diversos factors que contribueixen al biaix en la percepció i el diagnòstic de la malaltia, com ara factors biològics, socials i culturals, estereotips de gènere, infradiagnòstic en homes i bretxa en recerca.
L’ICS, precisament, ha iniciat un estudi de recerca per avaluar l’evolució de les persones amb fibromiàlgia que participen en els grups multidisciplinaris que van començar el 2024 i que vol posar la mirada, també, en la desigualtat de gènere. Lideren la recerca les infermeres Glòria Saüch i Marina López.
