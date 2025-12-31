Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Pessebre Vivent del Bages reprendrà sessions el pròxim dijous 1 de gener

Tot i que s’havien programat 16 funcions, les inclemències meteorològiques van obligar a suspendre les corresponents als dies 26 i 27 de desembre

Encara es podrà gaudir del muntatge l'1, 3, 4 i 6 de gener, amb doble sessió cada dia

Imatge d'una de les sessions del Pessebre Vivent del Bages del 20 de desembre

Imatge d'una de les sessions del Pessebre Vivent del Bages del 20 de desembre / Oscar Bayona / Oscar Bayona

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Fonollosa

El Pessebre Vivent del Bages, que té lloc a les Torres de Fals, reprendrà l’activitat amb una nova tongada de sessions a partir de l’1 de gener de 2026. Tot i que enguany s’havien programat 16 funcions repartides en vuit dies, les inclemències meteorològiques van obligar a suspendre les corresponents als dies 26 i 27 de desembre. D’aquesta manera, si el temps acompanya i permet celebrar les actuacions previstes per als dies 1, 3, 4 i 6 de gener, el nombre total de representacions serà finalment de 12.

En aquesta 47a edició, que s’ha vist parcialment truncada per la pluja, s’ha incorporat una nova funció el dia de Reis, data en què fins ara només se’n feia una. Ja l’any passat, a causa de l’alta demanda, es va ampliar el nombre de sessions, passant de 13 a 15. Enguany, la previsió inicial era arribar a les 16 funcions amb la incorporació d’una representació més el dia 6 de gener.

Per a les vuit sessions programades els dies 1, 3, 4 i 6 de gener encara hi ha entrades disponibles, que es poden adquirir a través del web pessebre.cat. Cada dia s’hi faran dues actuacions: la primera a les sis de la tarda i la segona a 1/4 de vuit del vespre.

El pessebre, gestionat per l'Associació Cultural Recreativa de Fals, compta amb 24 escenes bíbliques, que relaten la història del naixement de l’infant Jesús, combinades amb d’altres de caràcter costumista, com la vida de poble o el mercat. Tot plegat, acompanyat d'efectes de so i llum que emfatitzen l’entorn natural del conjunt monumental de les Torres de Fals.

Les sessions mantindran l’aforament limitat a 250 persones per garantir una experiència més àgil i fluida. En acabar el recorregut, els participants podran gaudir de la tradicional torrada de pa amb espetec. El Pessebre Vivent del Bages, el més antic de la comarca, va rebre l'any passat 3.700 espectadors, 500 més que en les darreres edicions.

