Súria rep un cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, que envia el primer al Vendrell
El 34006 ha deixat 5.000 euros per bitllet al Bages, únic pessic de la Catalunya central
Regió7
La Grossa de Cap d'Any del 2025 és el 01379, número venut al Vendrell, cap on se'n va un premi de 200.000 euros per cada bitllet. L'extracció de la Grossa ha estat l'última del sorteig, que ha arrencat amb un cinquè, el 34006 que ha deixat 5.000 euros a Súria. Aquest ha estat l'únic pessic que ha rascat la Catalunya central, que ja va veure com la grossa de Nadal també passava de llarg.
Els números anterior i posterior al 01379 rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran 1.000 euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes, 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 9, com el primer premi, recuperaran els 10 euros jugats.
El segon premi, el 92574, toca a Girona i Santa Coloma de Cervelló
El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, s'ha venut a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) i Girona. Aquest premi està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet, que suposa 6.500 euros per euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 650 euros.
El tercer premi , el 73762, s'ha venut a Parets del Vallès i per Internet
El tercer premi, el 73762, s'ha distribuït a Paret del Vallès i també per Internet. Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número cobraran 30.000 euros, 3.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 500 euros per bitllet jugat.
Els quarts, el 29181 i el 15376
El 29181 ha estat el primer quart premi de la Grossa de Cap d'Any i s'ha distribuït en punts de venda de Cambrils i el barri gironí de Campdorà. El 15376 ha estat el segon i s'ha venut a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) i el Vendrell, a més d'internet.
Aquests dos premis estan dotats amb 10.000 euros per bitllet, la qual cosa suposa 1.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior s'enduen 200 euros.
Els tres cinquens són el 34006, el 68675, i el 20005
Quant als tres cinquens premis, han estat el 34006, venut a Súria i el Prat de Llobregat; el 20005, venut a íntegrament a Barcelona; i el 68675, venut a Gelida. Aquests premis estan dotats amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat.
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16, a Cercs
- Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa quan fugien de la policia després de ser enxampats a 150 km/h
- Embolic amb les balises: Trànsit retira l'homologació de diversos models dies abans de l'entrada en vigor