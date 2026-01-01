Un any de gratuïtat (amb condicions) de l’autopista: sí, però no
Prop de 2,5 milions de desplaçaments han disposat al llarg del primer any de funcionament de la gratuïtat que la C-16 ofereix als trajectes d'anada i tornada en menys de 24 hores, però la incidència sobre la C-55 i la C-58 no ha estat prou notòria
En l’any que deixem enrere s’han pogut constatar els efectes pràctics d’una mesura que arribava com una fita històrica a final del 2024, però que s’ha desenvolupat de manera completa i efectiva al llarg d’aquest 2025: la gratuïtat de l’autopista Terrassa-Manresa (C-16). Això sí, amb tot un seguit de condicionants, àmpliament explicats per Regió7, que malgrat tot no resten abast i impacte a la mesura. Recordem-ho, però. Sota el nom genèric de descomptes per Mobilitat Obligada, des del 4 de novembre del 2024 han pogut passar gratuïtament pel peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell tots aquells usuaris que feien un trajecte d’anada i tornada en menys de 24 hores de diferència entre l’un i l’altre (fos per la barrera troncal o la lateral, però passant en els dos per la mateixa), de dilluns a divendres no festius. I, a més a més, disposant d’un sistema de pagament dinàmic (Teletac o Satelise) i fent prèviament un registre obligat de matrícules.
Un cop refrescada la memòria, el balanç. Quin n’ha estat el resultat? Doncs potser dir-ne agredolç seria excessiu. Ha estat més dolç que agre, perquè hi ha un volum d’usuaris important que se n’ha beneficiat. Però desigual en els objectius.
La cara de la moneda: la dada més rellevant de la conseqüència del primer any de vigència dels descomptes del 100% és que al llarg de 12 mesos (de novembre a novembre) prop de 2,5 milions de desplaçaments (2.430.400, per ser exactes) han disposat de la gratuïtat a la C-16 que permet aquesta modalitat. D’aquests prop de dos milions i mig d’usos, gairebé el 80% (1.914.754) s’han fet passant per la barrera troncal (la central) del peatge. És a dir, aquells conductors que fan el trajecte complet per aquest tram d’autopista bonificat, entre Terrassa i Manresa.
El 21% restant, que equival a un total de 515.646 trajectes, han estat amb entrada i sortida per la barrera lateral del peatge situat entre Sant Vicenç de Castellet i Castellbell.
Més de la meitat d’aquests trajectes (el 57%) té lloc dins de les franges considerades hores punta, tan de matí com de tarda. Segons han valorat fonts del departament de Territori de la Generalitat, aquest és un factor especialment rellevant perquè «mostra que és una mesura clau per a afavorir la mobilitat d’aquelles persones que es desplacen per motius de feina, estudi o salut». És a dir, aquesta mobilitat obligada i quotidiana.
Regió7 ja va publicar el juliol passat una primera referència sobre els resultats del primer semestre d'aquest 2025 que hem deixat enrere, i en aquell moment es constatava que aquests passos per barrera a cost zero equivalien a més d’un terç del total (en concret, el 37%).
Una altra dada rellevant és que a les acaballes de l’any hi havia gairebé 60.000 usuaris diferents inscrits al registre que s’ha de complimentar obligatòriament per accedir a aquesta modalitat de descomptes, i que això es tradueix en prop de 70.000 matrícules (o vehicles) diferents, ja que cada usuari en pot registrar més d’una. Segons les dades facilitades pel departament de Territori, el passat octubre es va registrar el nombre més alt de desplaçaments amb gratuïtat per mobilitat obligada d’aquest primer any, amb uns 273.000.
En aquest sentit, les mateixes fonts subratllaven que «això posa de manifest que encara es poden produir increments en el nombre desplaçaments que s’acullin a aquesta gratuïtat en els pròxims mesos», un ús que descarrega les vies generals de les quals n’és alternativa, la C-55 i la C-58.
Però ara, també la creu (o la dada no tan positiva), que es resumiria amb la frase: traspàs sí, però insuficient. És a dir, l’impacte sobre la C-55 no ha estat el que es presumia (o es desitjava). Segons els primers registres que es van avaluar de traspàs de trànsit provinent d’aquesta carretera (aproximadament de novembre fins a mitjans de març) es constatava que s’havien traslladat uns 3.400 vehicles diaris de mitjana que habitualment circulaven per la C-55 i que havien passat a fer-ho per la C-16.
Segons aquelles mateixes dades, en el tram de la C-55 que es considera més conflictiu pel volum de vehicles que suporta, el situat entre Castellgalí i Sant Vicenç, en aquells quatre mesos i mig des de l’aplicació de la nova gratuïtat hi havia hagut una reducció mitjana del 7,5% del trànsit, uns 2.600 vehicles, passant d’uns 34.600 vehicles diaris a 32.000.
Mentre que en el tram de la C-16 que li seria més o menys equivalent (passat el peatge cap al nord), s’havia passat de 17.100 a 19.700 (+15%).
Les dades del departament de Territori apuntaven que al sud del peatge de Sant Vicenç/Castellbell (per tant, en els trams de Castellbell, Vacarisses, Viladecavalls i Terrassa), el trànsit a la C-16 s’havia incrementat de 5.000 vehicles diaris, el que suposa un augment del 30% (de 16.000 s’havia passat a 21.000), atraient principalment trànsit de la C-58.
Més al sud, entre Castellbell i l’accés a la carretera de Terrassa (C-58), la C-55 havia registrat segons les dades de Territori un descens del 16% del trànsit (5.200 vehicles menys al dia), passant de 32.800 a 27.600. I ja més avall de Monistrol de Montserrat, s’havia passat de mitjana diària en aquests quatre mesos de 17.700 a 16.200 (-8,5%).
I els preus a l’alça
I aquest 2026 porta agafat per la mà en aquesta autopista, per a tots aquells trajectes que no poden optar a la gratuïtat, preus més cars que aquest 2025. Gairebé un 3% més.
Gairebé 10 euros és el que costarà el preu màxim de l’autopista Terrassa-Manresa C-16 per a un turisme amb el canvi d’any. Seran, concretament, 9 euros i 76 cèntims els que pagaran tots aquells cotxes que passin per la barrera troncal (central) de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell en cap de setmana o festiu, que és quan no s’aplica cap dels descomptes generals que hi ha implantats des de fa anys. El 2025, aquesta tarifa ha estat de 9,48 euros (l’1 de gener del 2026 seran 28 cèntims més). En el cas de la barrera lateral (és a dir, per a aquells turismes que entrin o surtin d’aquesta via de pagament a Sant Vicenç), la tarifa màxima s’apropa ja als 5 euros. Concretament, seran 4,90 euros. Fins ara eren 4,76 (s’apuja 14 cèntims).
