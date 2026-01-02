Cancel·lat definitivament el Pessebre Vivent de Sant Fruitós
La mala previsió meteorològica ha obligat a anul·lar el muntatge
L’espectacle ja es va haver de traslladar del 27 de desembre al 4 de gener per les pluges
El Pessebre Vivent de Sant Fruitós de Bages ha quedat definitivament cancel·lat a causa de la desfavorable previsió meteorològica. L’espectacle, previst inicialment per al 27 de desembre, ja es va haver d’ajornar fins al 4 de gener a causa de les pluges.
Tanmateix, davant el pronòstic climàtic advers per a aquest diumenge i per motius logístics, l’organització ha decidit anul·lar definitivament l’activitat. Segons han explicat els responsables, «la decisió s’ha pres per raons logístiques i climatològiques» i amb la voluntat de «garantir la seguretat tant dels participants com dels visitants», ja que la previsió indica pluges durant tota la jornada.
El muntatge estava previst primer de sis de la tarda a nou del vespre del 27 de desembre, però les precipitacions van obligar a suspendre’l i a buscar una nova data. Tot i haver esperat una possible millora de la previsió meteorològica, la persistència del mal temps ha portat finalment a la cancel·lació definitiva del Pessebre Vivent d’enguany.
Un retorn frustrat
El Pessebre Vivent de Sant Fruitós de Bages tornava enguany al municipi després de 40 anys d’absència. La iniciativa, impulsada per l’associació Som Riu d’Or amb la col·laboració de l’Elenc Teatral dels Pastorets i l’Ajuntament, tenia com a objectiu recuperar aquesta tradició incorporant-hi una «mirada contemporània» a través de 14 escenes. El recorregut previst, d’aproximadament un quilòmetre, s’ubicava al barri de la Sagrera.
Malgrat la feina feta per fer possible el retorn del muntatge quatre dècades després, les condicions climàtiques n’han impedit la celebració. Davant d’aquesta situació, tant el consistori com l’organització han volgut agrair la implicació de tots els voluntaris, entitats de suport i col·laboradors que «s’han implicat perquè aquesta nova edició del Pessebre Vivent fos possible».
Tot i no haver-se pogut celebrar l’espectacle, la voluntat és «continuar treballant conjuntament perquè l’any vinent es pugui dur a terme amb tota la il·lusió i la qualitat que es mereix».
