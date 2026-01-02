Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
Les sancions pels jugadors són de fins a 30.000 euros; i de fins a 600.000 euros pel responsable
Els Mossos expliquen que en el local s'organitzaven partides de forma il·legal en dates assenyalades
Els Mossos d'Esquadra han denunciat 22 persones per jugar partides il·legals de pòquer en un restaurant de Sant Fruitós de Bages. Els fets van tenir lloc el passat 27 de setembre, quan agents de la comissaria de Manresa van tenir coneixement que s'estaven jugant partides il·legals en el local amb la persiana baixada i, suposadament, tancat al públic.
Cap a la mitjanit, diverses patrulles dels Mossos es van dirigir al local i van observar com diverses persones anaven entrant i sortint del negoci. Els Mossos van activar agents de Seguretat Ciutadana i de l'Àrea de Recursos Operatius -ARRO-, que van registrar el local, on van detectar que en la part més interior del restaurant hi havia tres taules separades en què s'estava jugant al pòquer. En cada taula, hi havia entre cinc i sis persones amb fitxes i cartes.
Els Mossos, que van intervenir un total de 630 euros en efectiu, investiguen si els jugadors van pagar una inscripció prèvia per a poder participar. Segons expliquen fonts policials a aquest diari, els consta que el local organitzava partides de pòquer en dates assenyalades, però que no hi havia una activitat regular.
Els agents van decomissar tot el material destinat al joc i van comunicar, tant als jugadors com als responsables del local, que els denunciaven administrativament per una infracció a la Llei del joc de Catalunya, de març de 1984, que només permet jugar amb diners en locals amb llicència o amb permís.
En total, segons els Mossos, van ser denunciats 21 homes i una dona. Les multes previstes en el règim sancionador aquesta llei oscil·len fins als 30.000 euros, en el cas dels jugadors, i fins als 600.000 euros, el responsable del local.
