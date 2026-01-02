Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El pessebre monumental de Castellbell i el Vilar es podrà veure fins al 18 de gener

Enguany, el Grup Pessebrista ha dedicat especial atenció a la recreació d'oficis antics

Recreació d'un mercat en un dels diorames del pessebre monumental de Castellbell

Recreació d'un mercat en un dels diorames del pessebre monumental de Castellbell / ARXIU PARTICULAR

Regió7

Manresa

La Sala Can Burés de Castellbell i el Vilar acull un any més el tradicional pessebre monumental, elaborat pel Grup Pessebrista de Castellbell i el Vilar. Enguany, el col·lectiu ha dedicat especial atenció a la recreació dels oficis antics, presents en els diferents diorames que conformen l’exposició. Entre les escenes representades, destaquen un mercat amb productes de l’hort, un safareig i altres moments de la vida quotidiana. El pessebre es va inaugurar el passat 13 de desembre i es podrà visitar fins al pròxim 18 de gener.

