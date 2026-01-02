El punt àlgid de la maternitat s’ha endarrerit fins a 5 anys en un quart de segle a la regió central
Al Bages, l’edat més prolífica de la natalitat del 2024 va el de les mares que tenien 35 anys, mentre que en començar aquest segle aquest pic màxim se situava en les que en aquell moment tenien 30 anys
La maternitat a les nostres comarques és cada cop més tardana. Així ho posen de manifest les dades de naixements vistes en una perspectiva d’evolució, relacionant-les amb les edats de les mares. En el cas del Bages, per exemple, es pot dir que aquesta edat de maternitat s’ha arribat a incrementar (o endarrerir) de cinc anys en tot just aquest primer quart de segle.
Ho expliquem de manera més detallada. L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) publica cada any les xifres de naixements, de les quals recentment n’ha donat les definitives del 2024. En aquestes xifres es pot veure el nombre de naixements que hi ha en cada comarca segons l’edat de les mares. Doncs bé, hem agafat com a referència quina és en cada comarca l’edat materna més prolífica (la que concentra més nombre de naixements), comparant les de l'últim any complet i oficial, que és el 2024, amb les que hi havia l’any 2000. I aquest endarreriment de l’edat àlgida de maternitat és evident en totes les demarcacions de l’àrea d’influència de Regió7.
Així, el 2024 al Bages la franja d’edat amb el nombre de naixements màxims es va donar entre les mares de 35 anys. Un total de 86 nadons dels 1.231 que van néixer a tota la comarca. En canvi, un quart de segle enrere, aquesta edat ‘àlgida’ va ser la de les mares de 30 anys. Aquest salt de cinc anys també es dona al Solsonès, de manera idèntica al Bages; i a la Cerdanya, però en aquest cas l’edat àlgida del 2024 és el de les mares de 34 anys, mentre que el 2000 eren les de 29. El salt és de 4 anys al Berguedà (30 anys el 2000, 34 el 2024); l’Anoia (29 i 33) i l’Alt Urgell (32 i 36). En el cas del Moianès, com que és una comarca recent, la comparativa només es pot fer en relació amb una dècada enrere i, tot i això, hi ha un endarreriment de dos anys (dels 33 del 2014 als 35 com a edat més prolífica del 2024).
Si ho situem en mitjanes d’edat, l’Idescat aporta aquesta informació per vegueries. Al conjunt de Catalunya, l’edat mitjana de la maternitat és de 32,6 anys, i de 31,6 per al primer fill. Les comarques centrals estan lleugerament per sota d’aquest índex de referència, perquè l’edat mitjana és de 32,3 anys, i la del primer fill és de 31,1 anys d’edat de la mare.
L’Àmbit Metropolità és on la maternitat és més tardana: 32,9 anys d’edat mitjana a la maternitat i 32 anys d’edat mitjana al naixement del primer fill. Les Terres de l’Ebre i Ponent són els àmbits on la maternitat és menys envellida, amb una edat mitjana a la maternitat de 31,7 anys i una edat mitjana al primer fill de 30,3 anys.
