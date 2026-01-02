Sallent actua a l’àrea de la Corbatera per millorar-ne els valors ecològics
Es retiren espècies invasores que han poblat la zona humida, per afavorir també el pas d’aigua fins a a la bassa
Sallent està portant a terme una intervenció de millora a l’àrea de la Corbatera, al riu Llobregat, una zona humida d’alt valor ecològic que en els últims anys havia patit afectacions per vessaments del col·lector de salmorres. Es tracta d’una inversió de 34.000 euros, que compta amb una subvenció de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que té com a objectiu la millora de l’estat ecològic, control i erradicació d’espècies invasores d’aquest espai natural.
Aquests treballs consisteixen en la neteja de la vegetació aèria, l'eliminació de rizomes i arrels d’espècies invasores com la robínia i la canya (Arundo donax), per afavorir la recuperació de la vegetació de ribera autòctona. També s'hi plantaran arbres i arbustives per millorar la biodiversitat local.
A més, aquesta actuació busca millorar l’escorrentia d’aigua al torrent de la Corbatera, que estava bloquejada pels canyissars.
Actualment, les actuacions se centren a la bassa de la Corbatera, on s’està retirant la canya, netejant el rec que aporta aigua a la bassa i millorant els pendents de l’entorn.
Aquestes tasques permetran millorar el pas de l’aigua pel torrent i afavorir la recuperació de la vegetació autòctona. El projecte es desenvolupa en diverses fases fins a l’abril de 2026 i inclourà la instal·lació de plafons informatius i visites guiades per donar a conèixer i posar en relleu aquest espai natural d’alt valor ecològic.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia