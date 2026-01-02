Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sallent actua a l’àrea de la Corbatera per millorar-ne els valors ecològics

Es retiren espècies invasores que han poblat la zona humida, per afavorir també el pas d’aigua fins a a la bassa

Tasques de neteja i retirada de vegetació a la Corbatera

Tasques de neteja i retirada de vegetació a la Corbatera / AJUNTAMENT DE SALLENT

David Bricollé

David Bricollé

Sallent

Sallent està portant a terme una intervenció de millora a l’àrea de la Corbatera, al riu Llobregat, una zona humida d’alt valor ecològic que en els últims anys havia patit afectacions per vessaments del col·lector de salmorres. Es tracta d’una inversió de 34.000 euros, que compta amb una subvenció de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que té com a objectiu la millora de l’estat ecològic, control i erradicació d’espècies invasores d’aquest espai natural.

Aquests treballs consisteixen en la neteja de la vegetació aèria, l'eliminació de rizomes i arrels d’espècies invasores com la robínia i la canya (Arundo donax), per afavorir la recuperació de la vegetació de ribera autòctona. També s'hi plantaran arbres i arbustives per millorar la biodiversitat local.

A més, aquesta actuació busca millorar l’escorrentia d’aigua al torrent de la Corbatera, que estava bloquejada pels canyissars.

Actualment, les actuacions se centren a la bassa de la Corbatera, on s’està retirant la canya, netejant el rec que aporta aigua a la bassa i millorant els pendents de l’entorn.

Aquestes tasques permetran millorar el pas de l’aigua pel torrent i afavorir la recuperació de la vegetació autòctona. El projecte es desenvolupa en diverses fases fins a l’abril de 2026 i inclourà la instal·lació de plafons informatius i visites guiades per donar a conèixer i posar en relleu aquest espai natural d’alt valor ecològic.

