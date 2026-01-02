Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor celebrarà la primera visita guiada i el primer mercat de proximitat del 2026 aquest dissabte

La visita servirà per descobrir l'entorn medieval del municipi, mentre que el mercat inclourà un taller infantil i un concert

Imatge d'un mercat de proximitat

Imatge d'un mercat de proximitat / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

La primera visita guiada i el primer Mercat de Proximitat i de la Rampoina seran aquest dissabte 3 de gener de 2026.

La visita guiada de gener servirà per descobrir l'entorn medieval de Santpedor en què la població va arribar a tenir la categoria de vila reial i era el nucli més gran i important del Bages després de Manresa. Els i les visitants coneixeran l’església parroquial i la portalada romànica obra d’Arnau Cadell (segle XII), primer embrió de la sagrera de Sant Pere d’Or; el Palau dels comtes-Reis; els principals edificis i carrers amb vestigis medievals i els tres portals que encara es conserven de la muralla del segle XIV. El recorregut començarà a les 10 h, des de l'Oficina de Turisme, a Cal Clarassó.

Com sempre, la visita és gratuïta amb inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament: https://www.santpedor.cat/-visita-guiada-medieval/.

Per la seva banda, el Mercat de Proximitat i de la Rampoina d'aquest mes comptarà amb el Taller "Manyopla de paper del teu Rei" per fer un titella de mà dels Reis Mags de l'Orient amb Bernadette Cuxart, a les 11.30 h i el concert amb Lur, a les 12.30 h. El Mercat de Proximitat i de la Rampoina serà de 10 a 14 h a la plaça Gran U d'Octubre, com és habitual.

