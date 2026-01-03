Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Súria podrà subministrar-se a partir d’aquest any amb el parc solar del runam salí

La instal·lació permetrà cobrir les necessitats de tot l’enllumenat públic i dels equipaments municipals durant prop de 25 anys

Vista aèria de les plaques solars ja instal·lades a l'antic dipòsit salí

Vista aèria de les plaques solars ja instal·lades a l'antic dipòsit salí / AJUNTAMENT DE SÚRIA

David Bricollé

David Bricollé

Súria

El primer parc solar que s’ha construït sobre una part d’un antic runam salí, el de Súria, començarà a subministrar energia al municipi al llarg d’aquest 2026. L’Ajuntament, segons ha informat el consistori en l’últim butlletí municipal, té previst resoldre pròximament els tràmits per donar d’alta el nou parc solar del dipòsit salí vell com a pas previ a la seva connexió a la xarxa elèctrica. La posada en marxa d’aquest projecte convertirà Súria en un municipi pioner en energies renovables, cobrint les necessitats de tot l’enllumenat públic i dels equipaments municipals durant prop de 25 anys.

Segons destaquen fonts municipals, el nou parc solar generarà un important estalvi d’emissions de CO₂ i incrementarà la capacitat de finançament i inversió municipal. Les plaques solars han estat instal·lades en una part del dipòsit salí vell, sense que tinguin pràcticament cap impacte visual des del nucli urbà.

El pressupost d’aquest projecte és de més d’1,3 milions euros i prop del 90% d’aquesta quantitat és aportada per la Diputació de Barcelona, dins del programa Renovables 2030, i la resta per l’Ajuntament que assegura que «aquesta inversió municipal s’amortitzarà en un període breu gràcies a l’estalvi previst en despesa energètica». La instal·lació del parc solar en el dipòsit salí vell ha estat possible després de l’acord signat entre l’Ajuntament i l’empresa ICL sobre el dret de superfície del terreny.

En els darrers anys, l’Ajuntament ha impulsat altres iniciatives relacionades amb les energies renovables, com les instal·lacions solars del Pavelló Municipal d’Esports i de l’Escola Francesc Macià, i la proposta de comunitat energètica al polígon la Pobla. Segons fonts municipals, al llarg de l’actual mandat es promouran nous projectes «per consolidar aquest posicionament de Súria com a municipi de referència en energies renovables».

