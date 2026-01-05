Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Avinyó rep els Reis Mags amb una llarga comitiva

Una dotzena de carrosses acompanyen Ses Majestats en el seu recorregut pel municipi bagenc

La Cavaldada de Reis d'Avinyó ha reunit una dotzena de carrosses / Queralt Casals

Queralt Casals

Queralt Casals

Avinyó

Amb les tradicionals torxes al capdavant i baixant per la sinuosa carretera de Santa Maria d’Oló, els Reis Mags d’Orient han arribat al municipi d’Avinyó en un capvespre gèlid. Una llarga comitiva, formada per una dotzena de carrosses, ha acompanyat Ses Majestats en la seva entrada al poble bagenc sota l’atenta mirada d’il·lusió dels nens i nenes i les seves famílies, que s’han congregat al llarg del recorregut.

Melcior, Gaspar i Baltasar, aquest darrer amb una carrossa nova de trinca, han desfilat acompanyats d’una dotzena de carrosses més que transportaven els peculiars personatges de Disney, la bruixa avorrida, el Doraemon, i la Pantera Rosa. No ha faltat tampoc la tradicional carrossa de l’estrella, els àngels, els dimonis, el caganer, els pastors i els grallers, que han posat la nota musical a la cavalcada.

La comitiva reial al seu pas per la carretera de Prats

La comitiva reial al seu pas per la carretera de Prats / Queralt Casals

La comitiva ha arribat al poble passades les 7 de la tarda i s’ha dirigit a la plaça Major. Des del balcó de l’Ajuntament, els tres Reis Mags han rebut la clau que obre totes les portes de mà de l'alcalde d'Avinyó, Sergi Grau. Després de dirigir unes paraules als assistents han pujat de nou a les carrosses i han enfilat cap a la sala polivalent on s’ha fet l’entrega dels regals.

