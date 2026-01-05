Avinyó rep els Reis Mags amb una llarga comitiva
Una dotzena de carrosses acompanyen Ses Majestats en el seu recorregut pel municipi bagenc
Amb les tradicionals torxes al capdavant i baixant per la sinuosa carretera de Santa Maria d’Oló, els Reis Mags d’Orient han arribat al municipi d’Avinyó en un capvespre gèlid. Una llarga comitiva, formada per una dotzena de carrosses, ha acompanyat Ses Majestats en la seva entrada al poble bagenc sota l’atenta mirada d’il·lusió dels nens i nenes i les seves famílies, que s’han congregat al llarg del recorregut.
Melcior, Gaspar i Baltasar, aquest darrer amb una carrossa nova de trinca, han desfilat acompanyats d’una dotzena de carrosses més que transportaven els peculiars personatges de Disney, la bruixa avorrida, el Doraemon, i la Pantera Rosa. No ha faltat tampoc la tradicional carrossa de l’estrella, els àngels, els dimonis, el caganer, els pastors i els grallers, que han posat la nota musical a la cavalcada.
La comitiva ha arribat al poble passades les 7 de la tarda i s’ha dirigit a la plaça Major. Des del balcó de l’Ajuntament, els tres Reis Mags han rebut la clau que obre totes les portes de mà de l'alcalde d'Avinyó, Sergi Grau. Després de dirigir unes paraules als assistents han pujat de nou a les carrosses i han enfilat cap a la sala polivalent on s’ha fet l’entrega dels regals.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil