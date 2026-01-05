Com afecta la neu als municipis del Bages?
Revisem poble a poble quin ha estat el comportament del fenomen que té tota la regió en alerta
La borrasca Francis ha portat la neu a les cotes més baixes de la Catalunya central aquest dilluns. Al Bages, la precipitació no ha agafat per igual en tots els municipis. Mentre que alguns presenten imatges de postal, en d'altres la nevada ha estat discreta. Per tal de veure com ha estat l'afectació en el conjunt de la comarca, analitzem poble a poble quin ha estat el comportament del fenomen que té tota la regió en alerta.
- Castellgalí: l'aiguaneu va començar a caure ahir cap a quarts de 2 de la matinada a la part alta del municipi, aquest va ser el preludi d'una nevada que ha emblanquinat tot el poble.
- Sant Fruitós de Bages: tot i que sense massa intensitat, la nevada no ha cessat en tot el matí. Com a molts altres municipis, hi ha paisatges emblanquinats sense que la neu hagi arribat a quallar als carrers.
- El Pont de Vilomara i Rocafort: on més s'ha notat la nevada és a la urbanització River Park. Es veuen camps nevats i veïns fent ninots de neu.
- Canet de Fals (Fonollosa): Amb una temperatura de 0,6 °C, els carrers principals de Fals estan nets aquest migdia, però el paisatge està enfarinat.
- Cardona: Al migdia, el paisatge està blanc. Ha anat caient amb força durant el matí i a les dotze encara continuava, tot i que amb menys intensitat. No hi ha hagut afectacions destacades.
- Artés: La neu que a primera hora era damunt dels cotxes i a les teulades ha anat marxant i cap a les 12 del migdia ja només en quedava en arbres i zones verdes. No hi ha hagut cap afectació important.
- Sant Joan de Vilatorrada: Ha incrementat la intensitat a mig matí, però la neu no ha agafat a terra i tampoc ha provocat cap incidència. Ara la precipitació és lleugera.
- Callús: Com que les primeres precipitacions han estat en forma d'aiguaneu i el terra ha quedat moll i la neu posterior no ha arribat a quallar.
- Avinyó: el poble s’ha llevat amb el paisatge enfarinat i durant bona part del matí han anat caient volves de neu de manera intermitent sense causar incidències.
- Sant Salvador de Guardiola: la nevada ha emblanquinat la localitat a primera hora del matí, deixant arbres i teulades cobertes de neu. Tot i això, els carrers s’han mantingut nets i transitables, de manera que no s’han registrat incidències en la mobilitat. A hores d’ara, amb una temperatura de 0,6 °C, caient neu, però amb menys intensitat.
- Sant Vicenç de Castellet: intensitat a mig matí. La neu no ha agafat a terra al nucli urbà i ha enfarinat muntanyes de l'entorn. Ara encara cauen petits flocs.
- Talamanca: un bonic poble medieval blanc de neu, es podrà viure la màgia de la nit de Reis com un vertader hivern. La llevaneu ha passat i les carreteres estan en bones condicions.
- Valls de Torroella (Sant Mateu de Bages): la neu ha deixat el paisatge enfarinat.
- Navàs: s'ha llevat amb teulades i cotxes emblanquinats, com també els entorns boscosos, però no ha agafat als carrers i no hi ha hagut problemes. Ha nevat de matinada i fins a mig matí i després ja s'ha anat fonent.
Estem treballant per ampliar la informació.
