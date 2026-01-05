Una gentada rep Ses Majestats en la seva arribada a Sant Fruitós de Bages
Enguany, s'afegia per primer cop a la comitiva una Guàrdia Reial, que anava a peu
Jaume Grandia
Després d’un matí de dilluns amb una feble precipitació d’aigua i neu, a la tarda el temps s’ha estabilitzat, i tot i que s'ha mantingut una temperatura molt baixa, Sant Fruitós ha pogut acollir a Ses Majestats els Reis d'Orient, Melcior, Gaspar, Baltasar, i el príncep Assuan, amb les seves carrosses, i la novetat d’una Guàrdia Reial, a peu. Una rebuda organitzada per l’Associació Cavalcada de Reis, comptant amb la participació de més de 200 voluntaris.
La comitiva reial ha sortit de l’avinguda de les Brucardes, fent el seu recorregut habitual passant per la plaça Alfred Figueras, per continuar pel carrer Sallent. Jaume Balmes, Joan XXIII i Arquitecte Gaudí, on hi havia un tram de “zona silenciosa”, per tal que les persones amb sensibilitat sensorial també poguessin gaudir d’aquesta nit màgica, finalitzant al Cobert de la Màquina de Batre, on els Reis Mags han rebut la clau que obre totes les llars del poble. Tots els infants han pogut saludar a Ses Majestats en els seus trons reials, mentre a la haima dels Reis, les famílies han gaudit de coca, xocolata, galetes, caldo i vi calent.
